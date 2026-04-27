Marc Marquez: Užival sem v Jerezu, a na dirki nisem imel sreče

Karavana razreda MotoGP se je po premoru prvič letos preselila v Evropo. Steza v Jerezu je gostila VN Španije. Doslej je v letošnji sezoni kraljeval Marco Bezzecchi, ki ni imel prave konkurence. Zato so konec tedna na domačih tleh poskušali najbolje izkoristiti domači dirkači. Pred nedeljsko dirko je od Špancev najbolje kazalo Marcu Marquezu, ki je dobil sobotne kvalifikacije in sprintersko dirko.

Tudi glavni dogodek konca tedna je starejši od bratov Marquez začel odlično in takoj na začetku nedeljske dirke izkoristil najboljši štartni položaj ter vozil v ospredju vse do napake, ko mu je spodneslo motor in je dirko končal v pesku. Padec brata je z zmago izkoristil Alex Marquez, ki je tako sam sebi dal najboljše možno darilo za 30. rojstni dan. Dirko je na drugem mestu končal vodilni v prvenstvu Italijan Marco Bezzecchi, tretji pa je bil njegov rojak Fabio Di Giannantonio.

Alex Marquez je zmago proslavil pred domačimi navijači FOTO: Profimedia

Kljub padcu je Marc Marquez po nedeljski dirki dejal, da se počuti dobro in da je na koncu kljub ničli na nedeljski dirki zadovoljen s predstavami, ki jih je kazal od četrtka do sobote. Zanj je bil usoden desni ovinek v drugem krogu, ki ga je odpeljal že ničkolikokrat. "Tokrat sem nekaj storil drugače, ker sem padel. V prvih krogih sem poskušal vse kontrolirati, ker sem vedel, da je Alex na suhi stezi najhitrejši izmed vseh v tem koncu tedna in moj cilj je bil, da bi preizkušnjo končal na tretjem ali četrtem mestu."

Marc Marquez FOTO: MotoGP

Skozi celotno letošnjo sezono je Marc govoril, da ni imel pravih občutkov na motorju in da zato ni mogel prikazati boljših predstav. Vse to se je spremenilo s prihodom v Jerez, kjer je bil ponovno med najhitrejšimi. "Občutki so bili najboljši v soboto v deževnih razmerah. V petek, ko je bila steza suha, smo bili daleč od najhitrejših dirkačev, zato moramo delati na tem, kaj lahko izboljšamo."