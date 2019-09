Marquez: V Aragoniji bom pritiskal do konca, nič še ne kalkuliram

Vodilni v skupnem seštevku svetovnega motociklističnega prvenstva v elitnem razredu motoGP Španec Marc Marquez je pred dnevi dosegel novo zmago, s katero se je še utrdil na vrhu. Slavil je na VN San Marina v Misanu in prišel še do sedmega triumfa v sezoni.

Španec hiti proti osmemu naslovu svetovnega prvaka, a se z veliko prednostjo v skupnem seštevku ne obremenjuje in mu v glavi tudi ne lajša dela ... "Popolnoma sem osredotočen na to kar me čaka. Prednost me ne bo uspavala, tudi v Aragoniji bom privijal do konca,. Želim novo zmago," je bil za Marco brez dlake na jeziku Marquez, ki tako ne špekulira zaradi velike točkovne prednosti, tudi v Misanu ni, in bo tudi na 14. dirki sezone iskal novo zmago. Že osmo v koledarskem letu.