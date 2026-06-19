Marc Marquez v Brno psihično močnejši kot kadarkoli

Marc Marquez je na Madžarskem vpisal stoto karierno zmago, ki je bila obenem tudi prva v letošnji sezoni. Po turbulentnem začetku in številnih težavah se zdaj zdi, da aktualni prvak prihaja v pravo formo. To je potrdil tudi sam, obenem pa poudaril, da še nikoli ni bil psihično močnejši: "Res je, če se ne bi dobro počutil, ne bi dirkal. Mentalno sem na najvišjem nivoju v svojem življenju, k temu so botrovale vse težave, ki so me zgolj okrepile."

Najbolj ga je pestila poškodba rame: "Ugotovil sem, da moja roka zdaj deluje na drugačen način. Ne slabše kot na začetku sezone, zgolj drugače. Nekaj dela smo opravili v fitnesu, upam, da se bo poznalo tudi na motociklu," je razkril aktualni prvak, ki mu je češko prizorišče pisano na kožo. V Brnu je vpisal štiri zmage, letos pa so pričakovanja drugačna: "Ne vem, kaj se bo zgodilo. Res je, da gre za eno mojih ljubših dirkališč, a v tem trenutku je nemogoče napovedati karkoli. Prioriteta ostaja moja fizična pripravljenost, če je ta na nivoju, vedno sledijo tudi dobre predstave."

Prvi orisi razmerij moči, ki jim bomo priča na Češkem, bodo vidni na današnjih prostih treningih. Prvi je na sporedu ob 8.55, drugi pa ob 13.10. Kot vedno si boste lahko oba v prenosu ogledali na VOYO.