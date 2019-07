Marquez v Sachsenringu lovi perfektno desetko

V Nemčiji bo na sporedu deveta dirka sezone in to le teden dni zatem, ko so se najboljši dirkači borili za točke in zmago na Nizozemskem. V Assnu je Marc Marquez zasedel drugo mesto in vknjižil lepo število točk, tako da ima v skupnem seštevku že kar zavidljivo prednost. Aktualni svetovni prvak ima 160 točk, drugi Andrea Dovizioso jih je na drugem mestu zbral 116, čez stotico sta "ušla" še Danilo Petrucci (108) in Alex Rins (101).

Za Marqueza bo dirka za VN Nemčije nekaj posebnega. Španec se na stezi v Sachsenringu zelo dobro počuti, od leta 2013, ko se je preselil v razred motoGP, je na šestih zaporednih dirkah slavil zmago in dosegel tudi "pole position". "Prvič v sezoni sta dirki ena za drugo in komaj čakam. Imeli smo dober vikend v Assnu in motiviran sem, ko nas čaka ena mojih najljubših stez. Seveda prejšnji rezultati ne pomenijo veliko, saj se vse na novo začne v petek in čaka nas veliko dela, da bomo ostali na vrhu. Vsi govorijo, da sem favorit, ker sem zmagoval tukaj v zadnjih nekaj sezonah, vendar je ta šport nepredvidljiv in vsi so enako govorili v Austinu, pa sem padel. Zato bomo razmišljali o vikendu, kot o vsaki drugi dirki," je sicer trdno z nogama na tleh Marquez, ki lovi deseto zaporedno zmago na tem dirkališču. Zmagovalno serijo, v vseh razredih, kjer je nastopal, drži že od leta 2010. Zmagal je tudi lani, drži pa tudi rekord steze, ki ga je dosegel lani v kvalifikacijah (1.20:270).

Po VN Nemčije sledi premor in počitnice za dirkače, ki se bodo na stezo znova vrnili na Češkem. Dogajanje v Nemčiji se začne v petek, s prvima prostima treningoma.