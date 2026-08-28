Marquez v svoji trdnjavi čaka Martina, težave za tekmece se kopičijo

V Aragon je na začetek zgoščenega jesenskega dela prvenstva kot vodilni v skupnem seštevku prišel Jorge Martin. Zaveda se, da ga ne čaka lahka naloga, saj Aprilia na tej stezi še nima zmage. Sam pravi, da je po premoru svež in pripravljen, zanimivo pa bo videti, ali lahko nadaljujejo z dosedanjo hitrostjo, saj lani v Aragonu ni dirkal.

Največjo oviro bo predstavljal Marc Marquez, ki je na tej stezi izjemno uspešen in je med elito zabeležil že sedem zmag. Kljub temu poudarja, da njegova desna roka še vedno ni in ne bo stoodstotno pripravljena. Aragon je ena njegovih najljubših stez, več o razmerju moči pa bo po njegovih besedah jasno že po prvem treningu, ko bo mogoče oceniti predvsem hitrost Aprilie in možnosti za napad na zmago.