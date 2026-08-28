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MotoGP

Marquez v svoji trdnjavi čaka Martina, težave za tekmece se kopičijo

Aragon, 28. 08. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
David Stropnik N.M.
Marc Marquez

Po že drugem poletnem premoru se z Veliko nagrado Aragonije začenja naporen in ključni del sezone MotoGP. V treh mesecih bo namreč kar deset dirkaških koncev tedna. Boj za naslov prvaka je povsem odprt, saj prvih pet dirkačev loči le 41 točk. Ta konec tedna bo zaostanek za vodilnim Jorgejem Martinom skušal zmanjšati aktualni prvak Marc Marquez, ki je na domači dirki v Alcanizu zmagal že sedemkrat.

V Aragon je na začetek zgoščenega jesenskega dela prvenstva kot vodilni v skupnem seštevku prišel Jorge Martin. Zaveda se, da ga ne čaka lahka naloga, saj Aprilia na tej stezi še nima zmage. Sam pravi, da je po premoru svež in pripravljen, zanimivo pa bo videti, ali lahko nadaljujejo z dosedanjo hitrostjo, saj lani v Aragonu ni dirkal.

Največjo oviro bo predstavljal Marc Marquez, ki je na tej stezi izjemno uspešen in je med elito zabeležil že sedem zmag. Kljub temu poudarja, da njegova desna roka še vedno ni in ne bo stoodstotno pripravljena. Aragon je ena njegovih najljubših stez, več o razmerju moči pa bo po njegovih besedah jasno že po prvem treningu, ko bo mogoče oceniti predvsem hitrost Aprilie in možnosti za napad na zmago.

VN Aragonije
VN Aragonije
FOTO: 24ur.com

Še več težav z okrevanjem ima Marco Bezzecchi, ki bo niz desetih dirkaških koncev tedna v treh mesecih začel še ne povsem pripravljen. Po Silverstonu je imel precej težav, rama sicer dobro okreva, več preglavic pa mu še vedno povzroča koleno.

Dirko v Aragonu pa bo moral izpustiti Ai Ogura, presenetljivo tretji v skupnem seštevku prvenstva. Med treningom z motokros motociklom je doživel na videz nedolžen padec, a so pregledi pokazali zlom kosti palca leve roke. Potrebna je bila operacija, pri kateri so mu vstavili vijak in ploščico. Njegova odsotnost je za moštvo še toliko večji udarec zaradi dobre forme pred premorom, saj je bil predvsem Raul Fernandez v odličnem naletu in je kot edini v karavani stal na stopničkah na zadnjih treh nedeljskih dirkah.

MOTOGP ARAGON ŠPANIJA MARTIN MARQUEZ

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