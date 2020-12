Marquez v zadnjem intervjuju pred operacijo: Zdravnik te mora znati ustaviti

"Nikoli me ni skrbelo dejstvo, da ob povratku ne bi bil več takšen kot prej. Zato čakam, da se bom povsem pozdravil, saj želim ob povratku biti enak kot prej, da roka ne bi pogojevala mojih nastopov. Moral bom biti pripravljen, z vsem telesom, da bom lahko spet sprejemal tolikšna tveganja, to je v mojem DNK, zaradi tega sem dosegel, kar sem."

Marc Marquez je v intervjuju za DAZN dejal, da je še vedno možno, da mu ne bo potrebno opraviti tretje operacije, kar pa se je na koncu izkazalo za neizbežno. V četrtek so mu še tretjič operirali nadlahtnico, po poročanju spletne strani madridskega dnevnika AS je Marqueza mučila psevdoartroza, nastanek "lažnega" sklepa zaradi preslabega celjenja. Po nekaterih ocenah bo nared za dirkanje šele maja, a sam je pred odhodom pod nož napovedal, da naj bi bilo vse v redu že do marca.

'Povratek je bil preuranjen'

Še posebej so v oči bodle Marquezove izjave o zdravnikih, ki bi ga po njegovem mnenju "morali znati ustaviti" in "biti realisti", ko jih je po prvi operaciji po grdem padcu v Jerezu vprašal, kdaj se bo lahko spet usedel na motocikel.

"Naučil sem se veliko stvari. Denimo to, da je bil povratek preuranjen,"zdaj priznava Marquez."Ploščica se mi je zlomila ob odpiranju drsnih vrat na domačem vrtu, a to ni bil glavni razlog, to se je zgodilo zaradi vsega stresa, ki se je nabral v Jerezu. To je bila napaka. Kaj sem se naučil? Da imamo dirkači eno prednost in eno pomanjkljivost, to pa je, da tveganj ne vidimo. To pomeni, da nas morajo prisiliti v to, da vidimo strah, zdaj vem, da moram veliko bolj vztrajati,"je pristavil.

"Po prvi operaciji sem vprašal: 'Kdaj se bom lahko povzpel na motocikel?' Takrat te mora zdravnik znati ustaviti, biti realist. Šel sem v Jerez pomirjen, da bo vse dobro, ker so mi tako rekli, sem namreč pogumen, a ne nepremišljen. Če bi mi rekli, da se ploščica lahko zlomi, potem se na motocikel v Jerezu pri tristotih ne usedem. Vse to zaradi pogleda v prihodnost."

Mir brez odmevnih potez do naslova

Dotaknil se je tudi minule sezone, ki jo je zaznamovala nepredvidljivost in končna zmaga njegovega rojaka z Majorke Joana Mira (Suzuki ECSTAR). Zvezdnik šampionske Repsol Honde, ki je morala brez njegove pomoči predati naslove v vseh kategorijah, se je čudil dejstvu, da je bilo nemogoče napovedati vrsti red, čeprav je dirka s tednom zamika denimo potekala na istem dirkališču.

"Ničesar nisem razumel. Tudi na istem dirkališču, s tednom zamika, so se uvrstitve popolnoma spremenile,"je začuden Marquez."Zelo se želim vrniti, da bi videl, kaj se dogaja. Mir? Bil je najstanovitnejši, zasluženo je svetovni prvak. V tem prvenstvu je bila najpomembnejša stanovitnost, brez da bi storil nekaj, kar ni s tega sveta, pa si je zagotovil naslov. Glede na to, da je to njegovo drugo leto v motoGP, je to zelo velik podvig, saj je premagal teoretične favorite,"pa je Mira še pohvalil Katalonec in sklenil:

"Prihodnje leto bo Mir prvak in mora braniti krono, ne glede na to pa se moraš vedno boriti za to, da si najboljši. Prihodnje leto bodo motocikli isti, ne bodo se spremenili, to pomeni, da je vse odvisno od tebe, moraš se boriti za naslov. Mir bo to storil, saj je talentiran, to je dokazal. A jaz mu bom poskusil ta naslov vzeti, jasno."