Marquez: V zadnjem zavoju sva zamenjala stila. Dovi je bil Marc, jaz pa Dovi

"Sem zelo zadovoljen. Na žalost smo izgubili dirko v zadnjem zavoju, toda da zaključiš dirko ob boku z Marcom, je zelo dober rezultat. Tudi zato, ker to ni bila dobra steza za nas na februarskih testiranjih. Druga polovica dirke je za nas zelo slaba. Poraba je bila neverjetna," je po fantastični dirki, ki jo je zaznamovala izjemna borba med Doviziosom in Marquezom, povedal Dovizioso. "Tokrat smo tukaj imeli možnost nadzirati gume in biti hitri v ospredju z Marcom. Res sem zelo zadovoljen. Konstantno napredujemo," je še pristavil Andrea Dovizioso.