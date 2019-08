Marquez v 'zakletem' Spielbergu: Tudi letos bo zelo zanimivo

Marc Marquez je pred prihodom na "unikatno" dirkališče Red Bull Ring v avstrijskem Spielbergu dejal, da bodo tudi na tokratni VN Avstrije trpele zavore. Dirkač Repsol Honde in aktualni svetovni prvak je z zmago na VN Češke prejšnji konec tedna le še povečal prednost pred zasledovalci, ki jim strokovnjaki v severni slovenski soseščini pripisujejo nekaj več možnosti. Ducati je s tremi zmagami, ki so jih Bolognčanom priborili Andrea Iannone, Andrea Dovizioso in Jorge Lorenzo, od vrnitve karavane v Spielberg absolutni vladar dirkališča.