Marquez v izjemnem zmagovalnem nizu: Počutim se kot leta 2019

Po prvi polovici sezone prvenstva motoGP se vse bolj zdi, da lahko Marcu Marquezu deveti naslov vzame zgolj še čudež. Svojo odlično formo je vnovič potrdil tudi z zmago na sprinterski in nedeljski dirki v Brnu. Po dvanajstih dirkah ima v skupnem seštevku 120 točk prednosti pred Alexom Marquezom in 168 pred Francescom Bagnaio. Kar je razvidno že iz številk in mejnikov, ki jih postavlja v letošnji sezoni, potrjuje tudi Španec, saj pravi, da se počuti kot v svojih najboljših letih.

Marc Marquez je na Češkem znova stopil na najvišjo stopničko. FOTO: MotoGP

Buriram, Termas de Rio Hondo, Doha, Alcaniz, Mugello, Assen, Sachsenring in Brno. To je osem prizorišč, na katerih je Marc Marquez s sobotno in nedeljsko zmago pobral najvišji možen izkupiček točk. Temu je dodal še tri zmage in drugo mesto na sprintu ter drugo in tretje mesto na klasični dirki. Brez točk je ostal zgolj v Austinu, ko je zdrsnil iz vodstva, podobno se mu je pripetilo tudi v Jerezu, vendar je uspel izvleči 12. mesto.

"Bila je popolna prva polovica sezone. Prisotnih je bilo nekaj napak, velikih napak, ampak nihče ni popoln. Najpomembneje je, da se iz napak naučimo in zdi se, da smo v zadnjih dirkah dobro nadzorovali dogajanje. Zdaj je čas za počitek, nato pa bo treba biti od Avstrije do Valencije popolnoma osredotočen in dati vse od sebe na vsaki dirki, še več, na vsakem treningu," je svoje misli po dvanajstih dirkah strnil vodilni v svetovnem prvenstvu.

Španec je na dosedanjih prizoriščih na dirkaški vikend v povprečju od 37 možnih točk pobral 31,75 točke, kar je točno deset točk več od povprečja svojega najbližjega zasledovalca Alexa Marqueza (21,75) in 14 od tretjega v skupnem seštevku Francesca Bagnaie. Njegova dominanca močno spominja na tisto iz let 2014 ali 2019, česar se zaveda tudi sam.

Leta 2019 je Marc Marquez na prvih 12 dirkah zbral 250 točk, letos jih je na dvanajstih nedeljah v svoj žep pobral le deset manj, 240.

"Sem v enem izmed najboljših trenutkov svoje kariere. Počutim se kot leta 2019 ali 2014. Dirkam zelo dobro, sem miren, dirke lahko nadzorujem po svoji želji. Toda moram ohraniti isto mentaliteto in osredotočenost vse do konca. Moja zahvala gre tudi tovarniški ekipi Ducatija, saj ne smemo pozabiti, da je letos to zame nova ekipa, kar pa je še dodatno popestrilo vse skupaj."

Po ničli Alexa Marqueza in ne ravno blesteči predstavi Francesca Bagnaie je osemkratni svetovni prvak v Brnu svojo prednost v skupnem seštevku še povišal. Na poletni premor odhaja s prednostjo 120 točk pred bratom in 168 točk pred moštvenim kolegom iz Torina. Španec se zaveda, da v drugo polovico sezone vstopa z izjemnim izhodiščem, kar pa ga, kot pravi, ne bo spodbudilo k bolj zadržanemu dirkanju.

Marc Marquez je svojo prednost v skupnem seštevku povišal na 120 točk. FOTO: MotoGP

"Na tej točki lahko prvenstvo zgolj izgubim. A kar zadeva pristop k dirkanju, ni in ne bo moj stil, da bi dirke končal z zbiranjem točk. Če lahko napadem, bom napadel na vsaki dirki."

Marc Marquez je v nedeljo na Češkem postal prvi Ducatijev dirkač v zgodovini, ki je zmagal na petih zaporednih dirkah za veliko nagrado. To je bila že njegova 70. zmaga v elitnem razredu, več od njega jih ima le Valentino Rossi, 89. Čeprav priznava, da je vedno lepo slišati tovrstne številke, se za njimi ne ozira preveč. "Rekordi me ne zanimajo. Želim si le spet postati svetovni prvak. Zame je glavna in edina prioriteta osvojiti prvenstvo," trdi 32-letnik iz Cervere.