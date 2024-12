Marquez: Valentino sodi med najboljših pet dirkačev v zgodovini športa

Najboljši motociklistični dirkači na svetu so nedavno zaključili z letošnjo sezono, s testiranjem v Barceloni pa so se že začele priprave za naslednjo sezono. Med tistimi, ki ima velike upe za prihodnje leto, je zagotovo tudi Marc Marquez. Osemkratni svetovni prvak bo namreč nastopal v rdečih barvah ducatijevega tovarniškega moštva. O težkih trenutkih iz preteklih sezon in napovedih za prihodnje leto pa je Španec spregovoril v podkastu El Cafelito.

Po številnih izjemno zahtevnih sezonah je za Marca Marqueza letos spet posijalo sonce. Njegova trnova pot do ponovnega uspeha se je začela na prvi dirki sezone 2020, ki jo je pričakal kot aktualni svetovni prvak. Ob padcu v tretjem ovinku steze v Jerezu je namreč staknil zlom roke, po katerem se je na motocikel poskušal vrniti preuranjeno, s tem pa poškodbo še poslabšal do te mere, da posledice čuti še štiri leta kasneje.

Marc Marquez po zlomu roke v Jerezu FOTO: Twitter icon-expand

"Vedno sem govoril, da je moje telo in moje življenje namenjeno dirkanju z motorjem. Toda dirkanje se nekoč konča, življenje pa se nadaljuje. Dajem lahko vse od sebe, toda moram skrbeti tudi za svoje telo, saj brez njega ne moreš početi nič," je v pogovoru za športni program El Chiringuito de Jugones razmišljal Marquez. Pri vračanju v pravo formo pa mu je dodatne preglavice povzročala tudi nekonkurenčnost Hondinega motocikla, zaradi katere se je odločil zapustiti japonskega proizvajalca. "Zapustiti Hondo je bila najtežja odločitev moje kariere. Predstavljal sem si, da bom svojo celotno kariero pri njih. S to odločitvijo sem brez besed povedal, da ne zmagujem zaradi motocikla." Svojo kariero je letos ponovno obudil pri Gresiniju, Ducatijevem poltovarniškem moštvu."Potreboval sen najboljši motocikel na stezi, da sem izvedel, ali sem še vedno konkurenčen." S tremi zmagami in desetimi uvrstitvami na stopničke na nedeljskih dirkah ter skupno tretjim mestom v seštevku je tudi dobil svoj odgovor na to vprašanje.

V barvah Gresinija je trikrat slavil zmago na nedeljskih dirkah, v Aragoniji, San Marinu in Avstraliji. FOTO: Profimedia icon-expand

Seveda pa se 31-letnik iz Cervere v pogovoru ni mogel izogniti niti vprašanjem o Valentinu Rossiju, ki je pred meseci Marqueza označil za "najbolj umazanega dirkača v zgodovini športa". "Noben prvak v našem športu se še ni boril za to, da bi drugi dirkač bil poražen. Še nikoli ni bil nihče tako umazan, da bi povzročil, da nekdo drug izgubi," je septembra v podkastu nekdanjega dirkača Andrea Migna dejal Rossi. Marquez pa je ubral mirnejši pristop in se je želel izogniti prerekanju. "Ko govoriva en o drugem, morava biti vedno zelo previdna z besedami, saj je dovolj le najmanjša fraza, da povzročiva kaos. V tem trenutku nimam namena povzročiti vojne z njim, osredotočen sem na svoje dirkanje. Mislim, da on ne išče prepira z mano in tudi če bi ga, ga ne bo našel, saj se dva ne kregata, če eden od njiju tega noče."

Rivalstvo med Rossijem in Marquezom še vedno buri duhove med navijači. FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub napetim odnosom z Rossijem pa Marquez Italijana uvršča med najboljših pet dirkačev v zgodovini motociklizma. "Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Angel Nieto, Mick Doohan in Jorge Lorenzo so velikani našega športa. Samega sebe ne bom nikoli uvrstil na ta seznam, kvečjemu bom prepustil, da to počnejo drugi," je dejal osemkratni svetovni prvak. Prav zaradi starih zamer dirkaškega doktorja je Španec zlasti na italijanskih prizoriščih še vedno deležen žvižgov s strani navijačev. Tako je bilo tudi v San Marinu, ko je bil izžvižgan na odru za zmagovalce, žvižge pa je poskušal ustaviti Francesco Bagnaia. "Pecco je naredil gentlemansko gesto, on je italijanski idol, ki mora v tem trenutku malo voditi svoje oboževalce. Ampak sprejemam žvižge, dokler samo žvižgajo, se ne zgodi nič," je obnašanje navijačev komentiral Marquez.

Prav svetovni podprvak Bagnaia bo prihodnjo sezono njegov ekipni kolega v garaži tovarniškega Ducatija. Nekateri njegov prihod v rdeče moštvo primerjajo s prihodom Kyliana Mbappeja v Real Madrid, Bagnaio pa z Viniciusom Juniorjem. "Ta primerjava mi je všeč. Vinicius je bil referenca v Madridu in Mbappe se je moral prilagoditi. Tudi pri Ducatiju je Pecco glavna referenca, letos je dobil enajst dirk, vse do zadnjega se je boril za zmago v svetovnem prvenstvu in v tej garaži dvakrat osvojil naslov prvaka," priznava Marquez.

Marc Marquez je na testiranju v Barceloni že stopil v garažo tovarniškega Ducatija. FOTO: Profimedia icon-expand