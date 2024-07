Marquez verjame, da bo vsaj še enkrat postal svetovni prvak

Marc Marquez je v skupnem seštevku prvenstva prvi zasledovalec trenutno največjih favoritov za naslov prvaka, Francesca Bagnaie in Jorgeja Martina . Na minuli veliki nagradi Nemčije je Bagnaia osvojil že svojo četrto zaporedno zmago, za deset točk prevzel vodstvo v skupnem seštevku in tudi Marquez priznava, da se je tehtnica po zadnjih nekaj dirkah prevesila na stran Italijana.

V prihodnji sezoni ga sicer čaka menjava ekipe, dirkal bo za tovarniško ekipo Ducatija in si garažo delil z Bagnaio. "Mislim, da se je Bagnaia dobro odzval na novico, da bova ekipna kolega. Če bi bil jaz na njegovem mestu, bi to vzel kot izziv: dirkača z največ naslovi svetovnega prvaka v karavani so postavili na motocikel, enak mojemu, in pokazal bom, da ga lahko premagam," je razmišljal Marquez.