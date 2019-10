Marquez vozil 'na hlape': Dva kroga pred koncem se mi je prižgala lučka

"Da, malce smo spremenili nastavitve, zato se mi je prižgala lučka dva kroga pred koncem ... A dobro, morali smo tvegati za zmago," je po dirki nasmejanega Marqueza citiral španski dnevnik MARCA."Že predsednik mi je dejal: 'Tu in zdaj si želim konstruktorski naslov!' In jasno – prav nič nisem bil pod pritiskom," se je še pošalil Marquez.

Visok obisk v garažah

Govoril je seveda o predsedniku koorporacije Honda Racing (HRC) Jošišigeju Nomuri, ki se je kljub visokemu položaju enako oblečen pomešal med svoje zaposlene v garažah Repsol Honde. Skupaj s Takahirom Hačigom gre za prvega (oziroma drugega) moža ene najmočnejših dirkaških korporacij na svetu, v pogovoru za dnevnik MARCApa je Nomura razkril, da si želijo Japonci nadaljevati sodelovanje tudi s Jorgejem Lorenzom, čeprav je Španec tudi v nedeljo razočaral.

"Če lahko stoodstotno zagotovim, da Lorenzo ostaja? S Hondinega stališča si želimo, da bi. Naš cilj je, da mu ponudimo dober motocikel. To je naše delo in naš cilj, to bomo zato tudi storili," je povedal Nomura, ki zatrjuje, da prihod Johanna Zarcoja, ki bo zamenjal Takaakija Nakagamija, ne pomeni pripravljanja terena za odhod Majorčana.

'Lorenzu ni treba skrbeti zaradi Zarcoja'

"Ne, ni mu treba skrbeti zaradi Zarcoja. Zarco je le dobra priložnost. Nakagami se je poškodoval, več možnosti pa nismo imeli: on ni imel motocikla, imeli smo priložnost in to storili. Rezultati so rezultati. To nam pravi le, da nam ni uspelo zagotoviti dobrega motocikla zanj (za Lorenza, op. a.), to je vse,"je dejal.

Veliko bolj zgovoren je bil ob vprašanjih o novem (starem) svetovnem prvaku Marquezu, ki se mu sicer pogodba z Repsol Hondo oziroma HRC izteče leta 2020.

"Da, res je, da smo začeli s pogovori, toda v teh trenutkih še nismo zgladili vsega. Na vsak način je naš odnos zelo dober, zato upam, da bo do dogovora prišlo. Upam, da bo Marc zaključil kariero kot dirkač Honde. Potrudil se bom, da bo temu tako, potrudil se bom na najboljši možni način," je še dejal Nomura.