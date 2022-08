Marquez: Vrnil se bom le, če (ko) bom konkurenčen v boju za zmago

V motociklistično karavano se bo, kot trdi v pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sport, vrnil le popolnoma zdrav in pripravljen za največje napore in tudi največje stvari. "Na zadnjih pregledih so zdravniki potrdili, da se nadlahtnica pravilno celi, tako da lahko nadaljujem s fizioterapijo desne roke in kardiovadbo. Zelo sem navdušen, da bom lahko obnovil gibljivost svoje roke, da bom nadaljeval okrevanje," sporoča Marquez. Zdravnik Joaquin Sanchez Sotelo, ki je operacijo desne roke opravil na kliniki Mayo v Minnesoti, je pojasnil, da bo Marquez v naslednjih tednih ponovno opravil pregled. Predvidoma konec avgusta. "Takrat bo tudi več jasnosti okoli mojega povratka. Zaenkrat točen datum še ni začrtan," pravi osemkratni šampion. "Ničesar ne bomo prehitevali. Če bo zdravniška služba ugotovila, da moram podaljšati rehabilitacijo, potem bom to storil brez oklevanja. Ničesar ne želim sprejemati na lastno roko. Tako kot sem to počel v preteklosti in sedaj plačujem davek," je bil iskren 29-letni Španec, ki se bo vrnil, le ko bo oziroma če bo, 100 %. "Vrnil sem bom le popolnoma pripravljen za največje izzive. Zanima me le boj za najvišja mesta, tavanja v ozadju, ki so bila posledica mojega slabšega fizičnega stanja, ne želim več okusiti."