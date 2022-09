Marquez: Vrnitev pred mojimi navijači? Lepšega povratka si ne bi mogel želeti

Španski dirkač Marc Marquez si je zlomil roko v nesreči na veliki nagradi Španije leta 2020 in čeprav se je aprila lani vrnil v SP in zmagal na treh dirkah, mu je poškodba še naprej povzročala težave, zato je šel na novo operacijo. "Sto deset dni po svoji zadnji dirki v motoGP na veliki nagradi Italije 29. maja se bo Marc Marquez vrnil na tekmovanje na VN Aragonije," je v izjavi navedel japonski proizvajalec. Presrečen je bil tudi osemkratni motociklistični šampion. "Veliko razlogov za veselje. Vračam se! Čeprav ne vidite mojega nasmeška, verjemite, da je le-ta širok. Komaj čakam, da se podaljšani dirkaški vikend začne , " je armadi svojih navijačev sporočil presrečni Marquez.

"Vračam se ravno pred dirko, ki bo pred mojimi navijači. Ni večjega zadovoljstva in ni večje nagrade za uspešno opravljeno rehabilitacijo, ko sem zelo trpel in bil ves čas na trnih, kdaj se bom vrnil. Obljubljam, da bom dal vse od sebe in da na dirkalniku ne bom varčeval. Privijal ga bom do konca," še sporoča 29-letni dirkač iz Cervere, ki je nazadnje dirkal 29. maja, ko je šlo za VN Italije v Mugellu.