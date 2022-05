Marquez: Vsak nov dan je izziv, vsi čakajo nove zmage

"V svoji karieri sem moral izkusiti obe plati športa, tisto zmagovalno in tisto, ko so me pestile poškodbe. Potrebno je bilo najti način, da sem to vse premagal," je povedal Marc Marquez , osemkratni prvak, ki letos pravega ritma na svoji hondi še ni našel. Po šestih letošnjih preizkušnjah je v skupnem seštevku trenutno na devetem mestu, ima pa 44 točk. Vodilni v prvenstvu je tudi aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo , ki jih ima 89. "Skozi leta uspehov sem bil tudi pod pritiskom, ki sem ga kar dobro prenašal. Zdaj je ta pritisk nekoliko drugačen, ker vsi pričakujejo od mene, da se bom vrnil na sam vrh, toda mislim, da pri tem ni potrebno hiteti. Potrebno se je premikati počasi, korak za korakom."

"Moja prihodnost bo zaznamovana v tem, da se borim za nov naslov svetovnega prvaka, toda moram biti realen, v letošnjem letu so to le sanje. Počasi napredujemo. Najpomembnejša stvar je motivacija. Vsak nov dan je nov izziv in trenutno je moj največji izziv ta, da premostim zadnji dve leti, ko so me pestile poškodbe, ko sem imel veliko težav. Da nadaljujem naprej, da se borim."

Marquez se je v intervjuju za AS dotaknil tudi svojih začetkov v kraljevem razredu. "Leta 2013 sem imel to priložnost, da se učim od dirkačev, kot so bili Rossi, Lorenzo ali Pedrosa. Sedaj so se vloge nekoliko zamenjale. Mladi dirkači prihajajo in počnejo nove stvari. Mi, starejši dirkači, pa se učimo od njih." Ko so ga vprašali o nadaljevanju kariere in kakšno mnenje ima o zelo dolgi karierni poti, kot jo je imel na primer Valentino Rossi, Marc odgovori: "Veliko je odvisno od tvojih misli in seveda od situacije v danem trenutku. Pa tudi od poškodb, kako pomembno je imeti dobro zdravniško ekipo, pa seveda motivacija je nekaj zelo pomembnega. Zelo veliko je dejavnikov. V našem športu se je veliko spremenilo, tehnično, glede varnosti dirkačev, tudi v komunikaciji. Vse gre hitreje in hitreje. Motociklizem ni šport za dva, je šport za tri. Motocikel, ekipa in dirkač." Za konec še doda: "Jasno je, da je največji delež naloge na dirkaču samem, toda če motocikel ne sodeluje, se lahko boriš na dotični dirki, toda generalno v prvenstvu bolj težko."