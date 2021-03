Marquez vse bliže vrnitvi: Dosežek je bil umiti si zobe z desnico

Nasmešek na obrazu je že vso kariero zaščitni znakMarca Marqueza. A vendarle je ob hudi poškodbi in predvsem prehitri vrnitvi v karavano po prvi operaciji desne nadlahtnice tudi ta zbledel. Zdaj se po dolgotrajnem okrevanju postopoma spet vrača v polnem sijaju."Bili smo zelo previdni in pazljivi, mislim, da hodimo po dobri poti, toda še vedno ostaja pred nami nekaj korakov. Zelo sem zadovoljen in optimističen, saj opažam, da se vse bolje počutim, in vidim, da je napredek dober," je v intervjuju povedal šestkratni svetovni prvak razreda motoGP, ki se je poškodoval na lanski uvodni dirki skrajšane sezone v Jerezu.

Oteženo vsakdanje življenje

Ne le v dirkaški karieri, zlom desne nadlahtnice mu je pustil posledice tudi v vsakdanjem življenju. Dolgo časa je namreč nosil opornico, za okrevanje pa so bile potrebne kar tri operacije. "Opaziti je moč razliko pri tako preprostih stvareh, kot so tuširanje, umivanje las in zob, odpiranje in zapiranje vrat. Nato se vidi, da se v telovadnici zvišuje teža in da je gibljivost vedno boljša, toda prva sprememba – to, da sem si lahko zobe umil z desnico – je bila pravcati dosežek," je težko obdobje opisal Marquez. Ta verjame, da bo nared za dirkanje v letošnji sezoni, čeprav je moral izpustiti uvodna testiranja v Katarju, kjer ga je nadomeščal nemški dirkač Stefan Bradl.