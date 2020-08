Marquez izbral favorita: Vsi bodo zadovoljni, če bo prvak Dovizioso

Po dramatičnih dirkah za VN Avstrije in VN Štajerske na dirkališču Red Bull Ring že z nestrpnostjo pričakujemo selitev karavane v okolico Riminija, kjer bo 13. septembra na sporedu dirka za VN San Marina. Ves konec tedna seveda tudi s prenosi na Kanalu A in VOYO.

Med okrevanjem po drugi operaciji nadlahtnice je Marc Marquezkot gledalec pospremil že svojo četrto dirko po poškodbi, ki jo je staknil na uvodni preizkušnji v Jerezu. Honda je medtem že potrdila, da bo Katalončevo okrevanje trajalo še najmanj dva meseca, zato se porajajo dvomi, če ni sezone za aktualnega prvaka morda že konec. A med čakanjem na zeleno luč zdravnikov Marquezu ni dolgčas, ob spremljanju zanimivih dirk pa priznava, da mu je pri srcu zelo hudo.

"Seveda je s čustvenega vidika težko. Težko je gledati motoGP z naslonjača, rad bi bil tam, a v karieri atleta, športnika, dirkača motoGP, je tveganje nekaj običajnega,"je ob VN Štajerske za uradno spletno stran tekmovanja povedal Marquez. "To je moja osma sezona v motoGP. Vedno sem bil na stezi in vedno veliko tvegal, da sem prišel do mojih ciljev, mojih naslovov. Žal je ta čudna sezona zame, zaradi poškodbe, za zdaj najtežja. V prvem primeru sem sledil navodilom zdravnikov, ki so mi vlili samozavest, češ da bom še lahko dirkal, delal sem na telesni pripravi, saj so mi dejali, da je ploščica dovolj močna. Storil sem tisto, kar so mi predlagali. Zdaj počnem enako: sledim njihovim priporočilom. Pravijo, da je zdaj veliko bolje ostati miren, da minejo ti meseci, da se vse dobro zaceli. Gre za desno roko, pozimi sem že imel veliko težav zaradi operacije komolca. Zdaj je napočil trenutek, da se vse postavi na svoje mesto in da se vrnem stoodstoten,"je nadaljeval.

"Seveda so vse poškodbe najtežje, to so najtežji trenutki. Še posebej zadnja je najtežja. Enako 'okvaro' imajo vsi ljudje: pozabiš na vse ostale, ki si jih že utrpel. Pošteno povedano sta bili tisti iz leta 2011 in 2012, ko sem slabo videl, najtežji, ker sem bil takrat doma, a nisem vedel, ali bom še lahko vozil motocikel. Zdaj je velika reč, seveda, a zdi se, da gre vse v pravo smer, zdi se, da bom lahko spet vozil motocikel, to pa je moja strast. Moram biti le potrpežljiv, trajalo bo."

'Ko nimaš nobenega pritiska, je vse lažje'

Marquezu v domači Cerveri družbo delajo prijatelji in psa brata Alexa Marqueza. Izkušenejši Marc priznava, da mora Alex v teh trenutkih"narediti korak naprej". Poleg pohval na račun Japonca Takaakija Nakagamijaje branilec naslova spregovoril tudi o vodilnemu Fabiu Quartararojuin ni izpustil priložnosti, da spregovori o pritisku, ki ga mladi Francoz, sodeč po zadnjih predstavah, že pošteno čuti.

"V teh dneh skrbim za bratova psa. Nikoli se ne predajam. Še naprej treniram v fitnesu. Desno roko imam le v enem položaju, a preostanek telesa trenira. S 'kardio' treningi začnem prihodnji teden, sobno kolo ali kaj takšnega. Imam čas, sem s prijatelji. Težko je, ker bi raje bil z ekipo in močno pogrešam motoGP, a moramo biti potrpežljivi,"je nadaljeval Marquez.

"Prvenstvo je naporno, saj se je na začetku zdelo, da je Fabio zelo močan. A včasih se ob pritisku zdi, da je vse skupaj vedno težje. To sem govoril že prejšnjo sezono: ko nimaš nobenega pritiska, je vse lažje. A takrat, ko pride pritisk, je precej težko. Zabavno pa je gledati, saj nikoli ne veš, kdo bo dirko dobil. Za osvojitev naslova svetovnega prvaka za zdaj nihče do tega trenutka ni pokazal nekaj 'ekstra'. Imam veliko stikov in veliko govorim s Hondo, saj nadaljujemo delo za naslednje leto. Nakagami je hiter, moj brat malce bolj trpi, neprestano govorim z njim in ve, da mora zdaj narediti korak naprej. Poleg tega pa je prvenstvo zanimivo, saj je precej nepredvidljivo,"je dodal.

Prvak mora pokazati še kaj več, Dovizioso si naslov 'zasluži'

Quartararoja sicer še vedno vidi kot enega glavnih favoritov za naslov, mednje pa poleg Italijana Andree Doviziosamorda malce presenetljivo uvršča tudi rojaka Mavericka Vinalesa, ki je v tovarniški ekipi Yamahe v zadnjih tednih najbolj razočaral.

"Kdo bo prvak? Težko bi rekel, po Jerezu bi rekel, da Fabio, a je v Brnu preveč trpel,"opozarja Marquez."Če želiš postati prvak, je res, da moraš dokončati dirke, a to ni dovolj. Moraš biti spredaj in pokazati, da si tam. Trpi, na treningih ni stanoviten, kot je bil na primer lani. A če bi moral na koga staviti, bi izbral med 'Dovijem' in Fabiom. Fabio ima hitrost, 'Dovi' pa izkušnje. Če 'Dovi' osvoji naslov prvaka, bodo po mojem mnenju zadovoljni vsi. To si namreč zasluži. Drugi je bil v zadnjih treh sezonah in to si zasluži. A Fabio je mlad talent, da je zelo hiter, pa je pokazal leta 2019. Stavil bi nanju, a ne smete pozabiti na Vinalesa. Tu nekje je, čeprav ne sme izgubiti več veliko dirk, če želi postati prvak."