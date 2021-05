Marquez z dobrimi in slabimi novicami: Roka je v vse boljšem stanju, a težava je rama

"Pretekli teden sem bil na zdravniškem pregledu in roka je v vse boljšem stanju. To je najpomembneje. Zdaj lahko preverimo, kaj se dogaja z ramo, kajti to je trenutno moja največja omejitev," je zbranim novinarjem na novinarski konferenci v Mugellu povedal Marc Marquez. Priznal je, da je premleval možnost, da bi po padcih v Jerezu celo za nekaj časa znova vzel premor. Pretekli konec tedna po dveh padcih na dirki za VN Francije v Le Mansu pa se je usedel tudi na Hondin motocikel CBR600."Običajno ne vozim takšnih motorjev, toda v torek sem to storil, da bi razumel, kakšna je trenutna situacija in kakšen je lahko sploh moj položaj na motociklu," je priznal Marquez. In kje pravzaprav tiči težava? "Na motoGP motorju nisem v dobrem položaju in ne vozim dobro. Izbral sem to različico (600 cc, op. p), da ne bi vozil hitro, pač pa da bi skušal razumeti več o trenutnem položaju na motociklu," je skušal razložiti Marquez. "Zdaj razumem, da ne morem voziti v pravem položaju, saj če to storim, se pojavi precej več bolečine v rami. Tako da trenutno preverjamo vse možne stvari tako doma kot na dirkališču, da bi razumeli našo prihodnost," je dodal Marquez.