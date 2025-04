Marquez z naskokom najhitrejši na ogrevanju, dirkači moto3 že na stezi

Španski motociklist Marc Marquez je na ogrevanju potrdil vlogo glavnega favorita za nedeljsko zmago na dirki za veliko nagrado Katarja. Po slavju na kvalifikacijah in sprintu je postavil najhitrejši čas tudi na ogrevanju pred glavno dirko in konkurenci poslal jasno opozorilo. Tokrat se mu je najbolj približal Maverick Vinales, s tretjim časom pa je presenetil povratnik po poškodbi Jorge Martin. Ali bo aktualnemu svetovnemu prvaku uspelo presenetiti tudi na dirki, bo jasno že ob 19.00. S prenosom dirke kraljevskega razreda na Kanalu A in VOYO začnemo ob 18.15.