Marquez: Z Rossijem sva si različna. Nisem rojen, da bi dirkal za 15. mesto

Hondin dirkač Marc Marquez je pred VN Italije, Rossijevo domačo dirko, ki pa bo tokrat potekala brez rumeno-modre horde navijačev, dejal, da občuduje vztrajnost 42-letnega Italijana, toda obenem poudarja, da imata z legendarnim Italijanom povsem različno mentaliteto. Devetkratni svetovni prvak Rossi v karavani motoGP ni zmagal že skoraj štiri leta, trenutno pa beleži svoj najslabši uvod v sezono. Najboljši je bil ravno na zadnji dirki, ko je osvojil 11. mesto. Trenutno z vsega devetimi osvojenimi točkami zaseda zanj izjemno skromno 19. mesto v skupnem seštevku elitnega razreda motoGP. Rossi ima sicer pogodbo s Petronas Yamaho do konca aktualne sezone, toda obenem je že napovedal, da bo v prihodnji sezoni v elitnem razredu imel svojo ekipo VR46, kar pomeni, da bi se lahko – če bo še želel nadaljevati – preselil kar na sedež motorja svoje ekipe.

Marc Marquez je dejal, da bo zaključil kariero, ko se ne bo mogel več boriti za zmago. In Katalonec pravzaprav že dolgo ni zmagal – nazadnje novembra 2019 – a je pri njem zgodba vendarle malce drugačna kot pri Rossiju. Na dolgo sušo je močno vplivala poškodba desne nadlahtnice, na zadnji dirki pa je ob vrnitvi v dežnih razmerah v Le Mansu že nakazal, da je lahko povsem konkurenčen tudi v boju za zmago. Bil je najhitrejši dirkač na stezi, a kar dvakrat padel in zapravil možnosti za vidnejšo uvrstitev. V aktualni sezoni ima Marquez sicer bore malo možnosti za naslov prvaka, potem ko je izpustil uvodni dve dirki v Katarju, v karavano pa se ni vrnil stoodstotno pripravljen. "Letos so Quartararo, Bagnaia in Rins hitrejši od Mira. Mir ostaja pri lanski taktiki, ko se trudi, da bi zaključil vse dirke, toda na takšen način osvojiš prvenstvo enkrat, ne pa večkrat," je rojakovo taktiko pod vprašaj postavil Marquez. "Mislim, da se bo prvenstvo odločalo med Quartararojem in Bagnaio. Bagnaia je močan in konstanten ter ni pod pritiskom, da mora osvojiti naslov, podobno kot Mir v sezoni 2020,"je prepričan Katalonec, ki se je dotaknil tudi težavFranca Morbidellija, lani najboljšega Yamahinega dirkača. "Lani je bil najboljši Yamahin dirkač, če bi jaz bil šef Yamahe, bi mu dal ves tovarniški material. Morbidelli je dovolj dober, da je lahko tovarniški dirkač. Če ga ne bo vzela Yamaha, ga bodo vzeli Suzuki, Honda in Ducati," je zaključil Marquez.