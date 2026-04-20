Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marquez doma cilja visoko: Jerez je najboljše dirkališče na svetu

Jerez de la Frontera, 20. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Marc Marquez

Nenadejanega premora v prvenstvu motoGP je konec. S četrto dirko sezone se dirkaška karavana seli v Evropo, natančneje v španski Jerez. Velika pričakovanja pred domačo dirko ima zlasti Marc Marquez, ki se nadeja, da bo v Andaluziji uspel omiliti prevlado Aprilie. Španec trenutno v skupnem seštevku zaseda peto mesto in se iz boja za naslov prvaka nikakor ne izključuje, se pa obenem zaveda, da je trenutek njegove upokojitve vse bližje.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: MotoGP

Daljši dirkaški premor po odpovedi dirke v Katarju je Marcu Marquezu prišel prav, saj po lanski poškodbi rame še na zadnji dirki v ZDA ni bil povsem nared. Šef Ducatija Luigi Dall'Igna je prepričan, da bo dober mesec kasneje fizična pripravljenost njegovega varovanca neprimerljivo boljša.

"Po mojih opažanjih je Marc v dobri formi. Verjamem, da bo v Jerezu že stoodstotno pripravljen," je dejal o svojem prvem zvezdniku.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: MotoGP

Tudi aktualni prvak se dirke pred domačimi navijači že zelo veseli. "Jerez je najboljše dirkališče na svetu. Izmed vseh dirk je prav tu najboljše vzdušje. In tega ne govorim zgolj zato, ker sem Španec. Ko se peljemo blizu tribun, lahko slišimo navijače, takšnih občutkov ne moreš doživeti nikjer drugje," je prizorišče prehvalil Marquez.

Na andaluzijski asfalt pa ga ne vežejo zgolj prijetni spomini. Leta 2020 si je ob grdem padcu v tretjem ovinku zlomil nadlahtnico, ta poškodba pa je močno zaznamovala njegovo življenje na stezi in zunaj nje.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: MotoGP

"Ta nesreča je bila nedvomno najtežji trenutek moje kariere in izjemna življenjska lekcija. Ustvarila je Marca z drugačno miselnostjo, moje prioritete so se spremenile," pravi devetkratni svetovni prvak. "Mentalno sem močnejši in bolj željan uživati v vsaki sekundi. Ta izkušnja je bila zame kot ponovno rojstvo, iz tega ognja sem vstal kot feniks, ampak z brazgotinami, ki me spominjajo na to, kar sem prestal."

Lani pomislekov o fizični pripravljenosti Španca ni bilo, v letošnji sezoni pa se pojavlja vse več vprašanj o njegovem nadaljevanju kariere. Nemalo ljubiteljev motociklizma meni, da bi lahko 33-letnik dirkaško čelado in kombinezon postavil v kot že po koncu letošnje sezone. Tudi sam se zaveda, da je trenutek njegove upokojitve vse bližje.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: MotoGP

"Ne vem, ali bo to moje zadnje svetovno prvenstvo. Vztrajal bom, dokler mi telo ne odpove. Nikoli ne moreš vedeti, pri kateri starosti bo prišlo do tega. Vem pa, da bom svojo športno kariero končal zaradi svojega telesa, ne zaradi pomanjkanja volje po nadaljnjem dirkanju," je nedavno priznal v podkastu enega izmed svojih sponzorjev.

Ta trenutek bo, potem ko je lani osvojil še svoj deveti naslov prvaka, pričakal z večjo spokojnostjo kot sicer. "Če mi tega ne bi uspelo osvojiti, ob svoji upokojitvi ne bi bil povsem zadovoljen. Zdaj pa se lahko upokojim mirno in zadovoljno, vendar bom, vse dokler bom dirkal, vedno dal vse od sebe."

Marc Marquez je lani osvojil še deveti naslov svetovnega prvaka, sedmega v razredu motoGP.
Marc Marquez je lani osvojil še deveti naslov svetovnega prvaka, sedmega v razredu motoGP.
FOTO: MotoGP

Se pa Španec zaradi svoje predanosti dirkanju niti približno ne izključuje iz letošnjega boja za naslov prvaka razreda. Po treh dirkaških vikendih v skupnem seštevku zaseda peto mesto, za trenutno vodilnim Marcom Bezzecchijem, ki je dobil vse letošnje nedeljske dirke, zaostaja za 36 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priložnost, da svoj zaostanek stopi, bo Marquez imel že ta konec tedna v Jerezu. Dirkaško dogajanje iz Andaluzije bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.

Martin s svojim dekletom divjal po stezi v Misanu: Ni mi bilo všeč!

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
