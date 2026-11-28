Redek privilegij je govoriti z zvezdnikom, ki bo v zgodovino svojega športa šel kot nedvomno najboljši vseh časov. Naši ekipi se je ponudil sredi petkovih prostih treningov, ki jih je Marc Marquez – v svojem slogu – končal z rekordom steze. A bolj kot sijajne vožnje je tokrat seveda odmevala odločitev 33-letnika, da po koncu letošnje sezone ne bo več del karavane motoGP. A kot je Marquez razkril pred našim mikrofonom, to še zdaleč ne pomeni, da bo motociklizem povsem izklopil iz svojega življenja.

"Seveda si zdaj želim uživati v (zadnji) dirki. Potem pa ne morem kar tako spreminjati svojega življenja iz leve v desno ali desne v levo. Res je, da bom poskušal nadaljevati s treningi tudi pozimi, da bom ostal motiviran," nam je zaupal osemkratni prvak elitnega motociklističnega razreda. Za tem tiči preprost razlog. "Želim trenirati z bratom, da ga podpiram. Upam, da bom zdaj užival v svetu motociklizma z druge perspektive," si je zaželel Marquez, ki se mu ta konec tedna klanja ves motociklistični svet.

Marc Marquez je na čustven način razkril, da bo nedeljska dirka njegova zadnja. FOTO: MotoGP

Martin ni razumel, zakaj so jokali

Poklonil se mu je tudi prvi tekmec v boju za letošnji naslov Jorge Martin, ki ob prihodu na dirkališče v petek dopoldan sploh ni razumel, kaj se dogaja. "Videl sem ljudi jokati, a nisem razumel, zakaj. Pozno sem prišel v bokse in nisem videl vseh napisov. Del mene je pričakoval, da se bo to zgodilo. Po drugi strani pa sem po njegovi letošnji zmagi mislil, da si bo želel še več," nam je sredi petkovega dogajanja povedal Martin. "Dosegel je vse, kar si je želel. Čestitati mu moramo. Je eden največjih vseh časov, ne samo v motošportu, ampak v vseh športih. Za vse nas je bil velik zgled, v čast mi je bilo, da sem se lahko boril z njim," se je rojaku še poklonil Martin, ki se bo na zadnji postaji sezone za drugo mesto v skupnem seštevku udaril z Marcom Bezzecchijem.

Bezzecchi: Nikomur se mu ni treba več dokazovati