Marquez zadovoljen po četrtem mestu: Nisem pričakoval tako dobre dirke

"Dirka je bila veliko boljša, kot sem pričakoval. Zelo sem zadovoljen, saj nisem pričakoval takšne dirke in da bom zaključil na četrtem mestu. No, zadnje prehitevanje je bila zasluga Joana Mira, ne moja. Dozdevalo se mi je, da bi se lahko kaj zgodilo med Mirom in Millerjem, kar sem znal izkoristiti," je povedal šestkratni zmagovalec prvenstva v elitnem razredu motoGP Marc Marquez . Priznal je, da se je zaradi velike obrabe gume tokrat dirke lotil drugače, v uvodnih krogih je namreč zavestno precej varčeval z gumama, saj je vedel, da bo sicer v zaključku dirke imel težave.

Do konca sezone so še štiri dirke, že naslednja pa je Marcu Marquezu zelo ljuba, VN Amerik v Austinu. Dirka, ki mu je pisana na kožo, in kjer je v preteklosti serijsko zmagoval. Toda gre za stezo, kjer je obremenitev za telo zelo velika, kar utegne Marquezu, ki še ni stoodstotno pripravljen, povzročati velike težave. "V Austinu se zelo trpi v drugem sektorju ob polnem plinu. Tja bom šel z enako miselnostjo, kot sem jo imel ta konec tedna. Iskat grem tisto, kar bom našel, želim vzeti sto odstotkov in uživati, kolikor pač lahko v tej situaciji, čeprav mi ni všeč trpljenje," je razložil Katalonec.