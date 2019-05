Honda prvaku Marquezu po zmagi v Jerezu pripravila paket novosti

Majhne, toda za prihodnost morda zelo pomembne novosti na motociklu RC213V, je Marc Marquezže preizkušal na testiranjih, ki so sledila nedeljski dirki za VN Španije v Jerezu. Honda je nekatere dele ogrodja, ki je sicer aluminijast, dopolnila s karbonskimi vlakni, da bi tako motocikel Marqueza in Jorgeja Lorenzapridobil na prožnosti in izgubil nekaj teže.

Inženirji na čelu s Takeom Jokojamo so malce spremenili levo stran zadka, kamor so namestili tako imenovani "salad box", škatlo, ki se nahaja tik pod izpuhom. Gre za podobno rešitev kot na ducatijevih motociklih, razlikuje se le položaj izpuha.

'Včasih se je bolje ustaviti'

"Danes sem preizkusil veliko reči, testiranja so bila zelo pozitivna, ker smo se uspeli osredotočiti na koncept številnih reči, ne na podrobnosti," je po preizkusih v Andaluziji izjavil Marquez.

"Malce prej sem končal, ker sem imel dobre občutke, včasih pa se je v tem primeru bolje ustaviti. Preizkusil sem motocikel (Stefana) Bradla, da bi lažje razumel koncept, in bilo je pozitivno. Ne vem pa, če bomo to v tej sezoni uporabili. Mi delamo. Honda neprestano dela in nimamo načrtov glede tega, kdaj bomo vse skupaj uporabili. Bradl in HRC trdo delajo od Japonske in to nam omogoča precejšnjo agilnost,"še pravi aktualni svetovni prvak.