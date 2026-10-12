Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marquez zanikal govorice: Resnica o skrivnostnih težavah v Mandaliki

Madrid, 12. 10. 2026 07.56 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
M.J.
Marc Marquez

Po dirki MotoGP za VN Indonezije se je veliko govorilo o nastopu Marca Marqueza. Španec je po sobotni zmagi v sprintu na glavni dirki končal šele na šestem mestu in izgubil vodstvo v skupnem seštevku prvenstva, zato so se hitro pojavila ugibanja o morebitnih težavah z motociklom oziroma pnevmatikami. Naslednja velika nagrada za SP bo čez dva tedna v Avstraliji.

Več videovsebin
  • Po 133 dneh je v čast Bezzecchija znova zadonela italijanska himna
    00:36
    Po 133 dneh je v čast Bezzecchija znova zadonela italijanska himna
  • Vrhunci dirke motoGP za VN Indonezije
    04:29
    Vrhunci dirke motoGP za VN Indonezije
  • Prva zmaga Bezzecchija po 133 dneh
    00:31
    Prva zmaga Bezzecchija po 133 dneh
  • Prehitevanje Bezzecchija za prvo mesto
    00:22
    Prehitevanje Bezzecchija za prvo mesto

Po dirki MotoGP za VN Indonezije se je veliko govorilo o nastopu Marca Marqueza. Španec je po sobotni zmagi v sprintu na glavni dirki končal šele na šestem mestu in izgubil vodstvo v skupnem seštevku prvenstva, zato so se hitro pojavila ugibanja o morebitnih težavah z motociklom oziroma pnevmatikami.

Martin in Bezzecchi prepričana, Marquez pa odločno zanika

V središču razprav po dirki so bile domnevne težave s tlakom v pnevmatikah. Jorge Martin in Marco Bezzecchi sta bila prepričana, da je bil prav to razlog za Marquezov manj prepričljiv nastop. Imel je prenizek tlak, zagotovo, sta po dirki menila tekmeca, ki sta se povzpela na zmagovalni oder. Marquez pa je takšne navedbe zavrnil.

Preberi še Bezzecchi vrača udarec: po Mugellu nova zmaga v 'kraljevem'

Nisem imel težav s tlakom v pnevmatikah. Ves konec tedna smo bili nekje med petim in sedmim mestom. V sprintu smo presegli lastna pričakovanja, saj smo bili četrti v kvalifikacijah in nato zmagali dirko, je pojasnil dirkač Ducatija.

Mandalika nikoli ni bila idealna za Ducati

Čeprav ni želel krivde pripisati pnevmatikam, je Marquez priznal, da mu steza v Mandaliki ni najbolj ustrezala. "Vedeli smo, da bo to za nas in za ta motocikel zahtevnejše dirkališče, tudi zaradi mojega načina vožnje," je Gazzetti Dello Sport dejal osemkratni svetovni prvak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegovo dirko so zaznamovali tudi številni dvoboji s Pedrom Acosto. Oba sta večkrat zamenjala položaja, zaradi česar sta izgubljala dragoceni čas in omogočila tekmecem, da ostanejo v boju za višja mesta.

Acosta: Izgubila sva preveč časa

Acosta je po dirki priznal, da je bil dvoboj z Marquezem zelo zahteven. "Marc ni dirkač, ki bi ti kar tako prepustil položaj. Izgubila sva ogromno časa. Najin tempo je bil dober in lahko bi odpeljala veliko bolje," je povedal mladi Španec. 

Marc Marquez in Jorge Martin
Marc Marquez in Jorge Martin
FOTO: AP

Marquez je imel na dogajanje nekoliko drugačen pogled. "Hotel me je spustiti naprej, vendar nisem želel voditi. Pogledal sem tablo in videl, da je do konca še dvanajst krogov. Vedel sem, da imam težave in da ne morem narekovati ritma," je Gazzetti pojasnil 33-letni Španec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem je namignil, da je Acosta morda res skušal uravnavati tlak v sprednji pnevmatiki.

Ducati v Indoneziji ni blestel

Da Ducati v Mandaliki ni bil tako konkurenčen kot običajno, je po dirki priznal tudi Fabio Di Giannantonio. Italijan je bil dolgo v skupini z Marquezem in Acosto, nato pa naletel na nepričakovane težave.

Preberi še Marquez izkoristil napako Martina sredi dirke in vodstva ni več izpustil iz rok

Težave Ducatijevih dirkačev so odprle vrata Aprilii, ki je izkoristila priložnost in zasedla kar tri od prvih štirih mest.

Marquez ostaja optimist

Čeprav je po sobotni zmagi v sprintu na nedeljski dirki izgubil vodstvo v prvenstvu, Marquez ni bil pretirano razočaran. "Tega ne rečem pogosto, a po tej dirki se počutim kot zmagovalec. Od Martina nisem izgubil nobene točke, proti Bezzecchiju pa sem izgubil le tri," je poudaril.

Preberi še Mandalika ponudila dramo, glavno vprašanje pa ostaja odprto

"Ta konec tedna sem osvojil 22 točk. Martin jih je prav tako osvojil 22, Bezzecchi pa 25. Če pogledamo celoten izkupiček, rezultat sploh ni slab," je pogovor z milanskim športnim časnikom sklenil aktualni prvak.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
motogp marc marquez mandalika

Mandalika ponudila dramo, glavno vprašanje pa ostaja odprto

24ur.com Marquez: Fantje pred mano so bili odlični, zmagovalnega odra ni bilo moč ujeti
24ur.com Rins zmagovalec fantastične dirke, Bagnaia prevzel vodstvo v boju za naslov
24ur.com Marquez: Naslednjo sezono me zanima le boj za naslov prvaka
24ur.com Marquez pesimističen pred dirko: Več ne morem storiti
24ur.com Oliveira slavil na mokri dirki v Indoneziji
24ur.com Bezzecchi vrača udarec: po Mugellu nova zmaga v 'kraljevem'
24ur.com Superbike: Bautista potrdil vodstvo, toda boj za prvaka je še odprt
Priporoča
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
majsterinegasrat
12. 10. 2026 08.59
Ne ne, vprašajte Doovana, to je Ducatijeva steza. Tudi siamska dvojčka kaktus in pezdimir se strinjata.
Odgovori
+1
1 0
Loptass
12. 10. 2026 08.42
Marquez na takšnih dirkah, ki mu ležijo, pobere 37 točk in naredi razliko napran tekmecem. Aprilia pa razen konstruktorsko, ni pridobila nič.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
Ko stari starši pred otrokom kritizirajo njegovo mamo ali očeta
Ko stari starši pred otrokom kritizirajo njegovo mamo ali očeta
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
zadovoljna
Portal
Nina Pečar sporočila, da se z Boštjanom Romihom razhajata
Mesečni horoskop za oktober 2026: kaj vas čaka v ljubezni, financah in karieri?
Mesečni horoskop za oktober 2026: kaj vas čaka v ljubezni, financah in karieri?
Dnevni horoskop: Biki bodo naredili prvi korak, ribe bodo iskrene
Dnevni horoskop: Biki bodo naredili prvi korak, ribe bodo iskrene
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
vizita
Portal
Vnetje ledvic se lahko začne neopazno: simptomi, ki jih ne gre spregledati
Ali je postana voda varna za pitje?
Ali je postana voda varna za pitje?
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
cekin
Portal
Mislili so, da je zlorabil bolniško. Delodajalca je razplet drago stal
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
moskisvet
Portal
Ujet v kovinski valj, a živ: naprava, ki je nekoč dihala namesto človeka
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
dominvrt
Portal
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
okusno
Portal
Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
voyo
Portal
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009