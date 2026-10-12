Marquez zanikal govorice: Resnica o skrivnostnih težavah v Mandaliki

Po dirki MotoGP za VN Indonezije se je veliko govorilo o nastopu Marca Marqueza. Španec je po sobotni zmagi v sprintu na glavni dirki končal šele na šestem mestu in izgubil vodstvo v skupnem seštevku prvenstva, zato so se hitro pojavila ugibanja o morebitnih težavah z motociklom oziroma pnevmatikami.

Martin in Bezzecchi prepričana, Marquez pa odločno zanika

V središču razprav po dirki so bile domnevne težave s tlakom v pnevmatikah. Jorge Martin in Marco Bezzecchi sta bila prepričana, da je bil prav to razlog za Marquezov manj prepričljiv nastop. Imel je prenizek tlak, zagotovo, sta po dirki menila tekmeca, ki sta se povzpela na zmagovalni oder. Marquez pa je takšne navedbe zavrnil.

Nisem imel težav s tlakom v pnevmatikah. Ves konec tedna smo bili nekje med petim in sedmim mestom. V sprintu smo presegli lastna pričakovanja, saj smo bili četrti v kvalifikacijah in nato zmagali dirko, je pojasnil dirkač Ducatija.

Mandalika nikoli ni bila idealna za Ducati

Čeprav ni želel krivde pripisati pnevmatikam, je Marquez priznal, da mu steza v Mandaliki ni najbolj ustrezala. "Vedeli smo, da bo to za nas in za ta motocikel zahtevnejše dirkališče, tudi zaradi mojega načina vožnje," je Gazzetti Dello Sport dejal osemkratni svetovni prvak.

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Njegovo dirko so zaznamovali tudi številni dvoboji s Pedrom Acosto. Oba sta večkrat zamenjala položaja, zaradi česar sta izgubljala dragoceni čas in omogočila tekmecem, da ostanejo v boju za višja mesta.

Acosta: Izgubila sva preveč časa

Acosta je po dirki priznal, da je bil dvoboj z Marquezem zelo zahteven. "Marc ni dirkač, ki bi ti kar tako prepustil položaj. Izgubila sva ogromno časa. Najin tempo je bil dober in lahko bi odpeljala veliko bolje," je povedal mladi Španec.

Marc Marquez in Jorge Martin FOTO: AP

Marquez je imel na dogajanje nekoliko drugačen pogled. "Hotel me je spustiti naprej, vendar nisem želel voditi. Pogledal sem tablo in videl, da je do konca še dvanajst krogov. Vedel sem, da imam težave in da ne morem narekovati ritma," je Gazzetti pojasnil 33-letni Španec.

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Ob tem je namignil, da je Acosta morda res skušal uravnavati tlak v sprednji pnevmatiki.

Ducati v Indoneziji ni blestel

Da Ducati v Mandaliki ni bil tako konkurenčen kot običajno, je po dirki priznal tudi Fabio Di Giannantonio. Italijan je bil dolgo v skupini z Marquezem in Acosto, nato pa naletel na nepričakovane težave.

Težave Ducatijevih dirkačev so odprle vrata Aprilii, ki je izkoristila priložnost in zasedla kar tri od prvih štirih mest.

Marquez ostaja optimist

Čeprav je po sobotni zmagi v sprintu na nedeljski dirki izgubil vodstvo v prvenstvu, Marquez ni bil pretirano razočaran. "Tega ne rečem pogosto, a po tej dirki se počutim kot zmagovalec. Od Martina nisem izgubil nobene točke, proti Bezzecchiju pa sem izgubil le tri," je poudaril.