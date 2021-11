Marquez zaradi pretresa možganov izpušča dirko v Portimau

S tem si je Marc Marquez zaprl možnost, da bi se boril za tretjo zaporedno zmago v letošnji sezoni. Zaradi manjše nesreče, ki se mu je pripetila na treningu, bo izpustil prihajajočo dirko za VN Algarveja. Tokrat ni usodna poškodba desne roke – zaradi katere je imel v letošnji sezoni kar nekaj preglavic temveč "rahli" pretres možganov, zaradi katerega se ne počuti najbolje. "Preteklo soboto je Marquez med pripravami za prihajajočo dirko na enem izmed treningov motokrosa padel ter doživel pretres možganov," so zapisali pri Hondi. Zaenkrat še ni znano, ali bo Marqueza nadomestil Stefan Bradl , testni dirkač, in se tako na dirko podal ob Polu Espargaroju .

Po nekaj dneh počitka in dejstvu, da se ne počuti najbolje, so ga pregledali zdravniki ter mu odredili nadaljnji počitek – iz previdnosti se prihajajoče dirke ne bo udeležil. Čeprav se zdi, da je v zadnjem času ujel želeno formo ter se približal "staremu Marcu", z morebitno novo zmago bi to le še potrdil, pa so se pripetile nove nevšečnosti. Osemkratni svetovni prvak je letos prvič zmagal na Sachsenringu, kjer je vse doživel zelo čustveno. Kljub temu, da je izpustil prvi dve dirki sezone, se je še vedno boril morda tudi za tretje mesto v skupnem seštevku – toda nesreča mu je prekrižala načrte. Najverjetneje si bo sedaj prizadeval, da se na zadnji dirki sezoni, ki bo v Valencii, poslovi v velikem slogu ter pokaže, kakšne načrte ima za prihodnjo sezono.