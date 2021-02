Marquez želel vrniti plačo, Honda zavrnila njegov predlog

Po poškodbi, ki jo je utrpel na uvodni dirki v Jerezu, 19. julija, Marc Marquez še vedno ni povsem okreval in prestal že več operacij nadlahtnice. Katalonec, ki je v minuli sezoni končal s serijskim osvajanjem naslovom in slednjega predal španskemu rojaku Joanu Miru, pa se je v lanskem letu izkazal tudi z velikodušno potezo.

Dirkač, ki je z ekipo Repsol Honda proslavljal že 56 zmag, 29 drugih in deset tretjih mest, se je bil namreč po poročanju dnevnika AS pripravljen odpovedati plači za sezono 2020, ki jo je močno zaznamovala pandemija novega koronavirusa. Marquez po poškodbi v Jerezu ni nastopil na nobeni od 13 preostalih dirk, a je Honda, kot poroča AS, zavrnila njegov predlog.

Zavedajo se, da je vreden vsakega centa

"Brez dvoma je bila to poteza takšne kakovosti, kakršne v svetu športa nismo videli velikokrat, Honda pa se je zahvalila in v isti sapi zavrnila ponujeno, glede na to, da jim je kristalno jasno, da če je kdo, ki je upravičen do vsakodnevne plače, je to Marc Marquez, in da si le malokdo tako zasluži svojo plačo,"je zapisal AS.

Marquez bo 17. februarja dopolnil 28 let in v teh trenutkih je bolj kot rojstnodnevni zabavi seveda vse podrejeno čim prejšnjemu okrevanju. ASdodaja, da bo na motociklu RC213V Marquez jezdil še najmanj do leta 2024, a da se bo vrnil le takrat, ko bo povsem okreval, potem ko je v minuli sezoni s prehitrim povratkom tvegal hujše posledice in si na koncu tudi res poškodoval kovinsko ploščico ter moral spet pod nož.

Optimističen poziral z Espargarojem

"Želi spet uživati v tistem, kar najbolje zna, to je dirkati z motociklom, s popolno podporo Honde, najmočnejšega proizvajalca, ki ga obožuje zaradi njegovih predstav na in ob dirkališčih. Potrebujejo ga, saj brez njega v celotnem lanskem letu niso zmagali na niti eni dirki," še dodaja AS.

Optimizem v taboru Honde je sicer vedno večji, potem ko je Marquez brez opornice opravil tudi uradno fotografiranje z novim moštvenim kolegom in rojakom Polom Espargarojem. Marquez naj bi bil dobro razpoložen in "optimističen", da bo lahko nastopil že na uvodni dirki v Katarju 28. marca, je še zapisal AS. Več naj bi bilo znanega že po naslednjem pregledu na kliniki Ruber v Madridu, kjer ga naslednji pregled čaka v naslednjih dneh.