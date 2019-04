Marquez o napetostih z Rossijem: Težko je biti prijatelj s tekmeci

Na prihajajoči dirki za VN Amerik v teksaškem Austinu bo Marquez lovil že sedmo zaporedno zmago. Če mu bo uspelo, boste lahko med 12. in 14. aprilom preverjali na Kanalu A in VOYO.

"Ocena po prvih dveh dirkah je dobra, zelo dobra, predvsem zato, ker smo dobro začeli prvenstvo," je Marqueza med obiskom Brazilije citirala agencija EFE. "Jaz kot začetek sezone štejem prve štiri dirke, a začeli smo dobro, z drugim mestom in zmago. Sem tudi vodilni v prvenstvu, a predvsem to, da nismo naredili niti ene napake, mi pomeni največ v tem začetku,"je nadaljeval 26-letni Katalonec.

Marc Marquez je na dogodku enega svojih pokroviteljev v brazilskem Sao Paulu potegnil črto pod zanj uspešen uvod v novo sezono razreda motoGP, v katerem je po drugem mestu v Katarju z zmago na nedavni VN Argentine prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Čeprav je do konca sezone še 17 dirk, je to za Katalonca dobra napoved pred naslednjimi preizkušnjami, saj si je želel od svojega motocikla zgolj videti, da ne zaostaja za tekmečevimi.

Spet priznal napako z lanske dirke

Ob prihajanju na stopničke po dirki za VN Argentine je svet spet obkrožilo Katalončevo rokovanje s starim rivalom Valentinom Rossijem (Monster Yamaha), ki je v boju za tretje mesto ugnal do nedeljske dirke vodilnega v skupnem seštevku, rojaka Andreo Doviziosa(Ducati). Marquez je ponovil, da se zaveda, da je na lanski dirki storil napako, ko je povzročil padec Italijana, ki ob posredovanju svojega zvestega sodelavca Alessia Saluccija nato ni želel seči v roko tekmecu, ki se je v garažo Yamahe prišel opravičit.

"Vsaka stvar, ki se zgodi v povezavi z Valentinom, ima medijsko velik 'bum', ker je najbolj medijsko izpostavljen dirkač v karavani,"je nadaljeval Marquez. "Menim, da sem za lanske dogodke, to sem sicer že povedal, kriv jaz, tega mi ni težko priznati, zato sem se mu šel opravičit. Pomembno je vedeti, da si napako storil ti, a letos je vse skupaj precej drugače. Čas vse skupaj postavi na svoje mesto in logično je, da je zelo težko biti prijatelj enemu od tvojih nasprotnikov, pa če je to Valentino ali ne, skorajda nemogoče je, ker je na stezi nato rivalstvo, a izven stez spoštovanje mora biti,"dodaja.

Vsako sezono nova imena, a vrh ostaja enak

"Kdo bo moj največji tekmec v tej sezoni? Ni mi všeč, da moram zdaj izbirati, toda morda je Dovizioso malce nevarnejši, predvsem zaradi ravni stanovitnosti, ravni, ki jo kaže na treningih ... Zelo je stanoviten v vseh pogojih. Dovizioso je morda tisti, ki mi bo letos najbolj otežil delo, toda Valentino je še vedno tu. Zanimivo je, da se vsako leto pojavijo nova imena, a na koncu izplavajo enaka. Lani smo bili med prvimi tremi v prvenstvu Valentino, 'Dovi' in jaz, letos ostaja enako,"še pravi Marquez.

Glede možnosti dirkanja v isti ekipi kot Rossi pa je dodal: "Ne verjamem, ne verjamem ... Človek, sicer pa zdaj nikoli ne veš, morda bo zdržal do 50. leta! (smeh) A to, kar počne Valentino, je s 40 leti neverjetno, predvsem glede načina, na katerega ohranja motivacijo in ta duh. A toliko let v ekipi bo težko zdržal ..."