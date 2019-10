Marquez: Zmagati je najboljše gorivo za telo

Za Hondo bo dirka v Motegiju izjemnega pomena. Gre za edino 'domačo' veliko nagrado japonskega proizvajalca, ki je po osvojenem individualnem zdaj še v boju za konstruktorski in ekipni naslov. "Ta boj me motivira," je jasen katalonski dirkač. Pa bo Marc Marquez dodatno motiviral moštvenega kolego Jorgeja Lorenza, da mu ta končno malce začne pomagati v boju s konkurenco, ko je govora o ekipnem naslovu? "Ne," je bil jasen Marquez. "On je tisti, ki je v prvi vrsti sam najbolj zainteresiran, da se izvleče iz situacije, v kateri je. To je dobra steza zanj, da stori korak naprej in da se izvleče iz tega brezna, ki ga ne privoščiš nobenemu dirkaču," je dodal novi stari svetovni prvak razreda motoGP.