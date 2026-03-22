MotoGP

'Nisem pričakoval zmage, mislil sem že, da bo Diggio nemogoče ujeti'

Goiania, 22. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Ž.Ž.
MotoGP VN Brazilije

Marc Marquez je na sprintu za veliko nagrado Brazilije nakazal, da se počasi vrača v zmagovalno formo, ki jo je kazal v lanski sezoni. V Goianii je v sklepnih krogih ugnal Fabia Di Giannantonia in prvič letos stopil na najvišjo stopničko, vložil pa je tudi kandidaturo za zmago na nedeljski dirki.

Marc Marquez se je v lov na sprintersko zmago pognal z drugega startnega mesta. Po dvoboju s Fabiem Quartararojem je drugo mesto uspel zadržati, pred njim je bil le zmagovalec kvalifikacij Fabio Di Giannantonio.

Italijan si je v prvih krogih pridirkal že več kot sekundo prednosti, kar pa na koncu ni zadostovalo, da bi "Diggia" zmago na kvalifikacijah potrdil še na sprintu.

MotoGP VN Brazilije
FOTO: Profimedia
Preberi še Kvalifikacije zaznamovali številni padci, najhitrejši Di Giannantonio

"Če sem iskren, nisem pričakoval, da bom dobil ta sprint. Že med kvalifikacijami sem opazil, da Di Giannantonio dirka zelo hitro in konstantno, jaz pa sem imel nekaj več težav," je v izjavi za uradno spletno stran prvenstva dejal Marquez.

FOTO: Profimedia

"Med sprintom pa sem se iz kroga v krog počutil bolje, kar mi je pomagalo razumeti, na kakšen način je najbolje dirkati. Na eni točki sem si že rekel, da ga bo nemogoče ujeti, potem pa sem se v zadnjem delu preizkušnje počutil bolje. Očitno se bolje počutim na rabljeni kot na novi pnevmatiki," je po sprintu razmišljal Španec.

FOTO: Profimedia

V drugi polovici dirke je namreč aktualni prvak prestavil v prestavo višje in iz kroga v krog topil prednost vodilnega Italijana, tri kroge pred koncem pa ga je tudi ujel. V tistem trenutku se je Di Giannantoniu pripetila napaka, ki jo je Marquez tudi izkoristil in se prebil v vodstvo.

"Na tej stezi moraš, če ne moreš prehiteti po ciljni ravnini, za prehitevanje izvesti grob manever. In kot smo v mojem primeru videli na Tajskem, lahko grob manever pomeni kazen. Iskal sem priložnost za napad, toda nisem je povsem našel, ko pa sem opazil, da je storil drobno napako, sem se odzval na to in prišel mimo."

FOTO: Profimedia
Preberi še Po drami z vdrtim asfaltom v Braziliji slavil Marc Marquez

Sedemkratni prvak razreda motoGP prvega mesta ni več izpustil iz rok. Čeprav mu je dirkač ekipe VR46 tesno sledil vse do ciljne črte, je uspel preprečiti napade Italijana in slavil prvo letošnjo zmago.

"Ta zmaga je zelo pomembna. Najpomembnejše je to, da sem v primerjavi s Tajsko naredil korak naprej. Še vedno pa dirkam nekoliko ... Ne vem, rad bi si še enkrat ogledal sprint, da preučim svoj stil dirkanja, saj se na motociklu počutim nekoliko nenavadno. Še naprej se bom moral gnati, se truditi in spoznati, kje so moje meje," se Marquez zaveda, da ga čaka še veliko dela.

FOTO: Profimedia

Poleg Di Giannantonia je na zmagovalni oder s tretjim mestom stopil še Jorge Martin. Za predlanskega svetovnega prvaka so bile to sploh prve sprinterske stopničke od leta 2024, potem ko je imel v lanski sezoni obilo težav s poškodbami. Tudi Marquez je priznaval, da rojaku uvrstitev na zmagovalni oder nadvse privošči.

"Zelo sem vesel za Jorgeja. Vem, kako je po eni poškodbi takoj utrpeti novo. Lansko leto je bilo zanj zelo zahtevno, na njegovo srečo, je bilo to zgolj eno leto, vseeno pa je to za dirkača zelo težko. Vesel sem zanj in tudi za prvenstvo motoGP, da se tako dober dirkač, kot je Jorge, vrača v boj za najvišja mesta," je dejal 33-letnik, ki je tudi sam prestal veliko poškodb. Po zadnji, ki jo je staknil lani v Mandaliki, še vedno ni povsem okreval.

FOTO: Profimedia

Martin se je prvič poškodoval med lanskimi predsezonskimi testiranji, nato pa novo poškodbo utrpel med treningom tik pred začetkom sezone. Izpustil je prvih nekaj dirk, se vrnil v Katarju, tam pa po hudem padcu utrpel zlome več reber in predrto pljučno krilo. Po povratku v karavano si je v Motegiju zlomil in izpahnil ključnico, njegovo okrevanje se je zavleklo v letošnjo zimo.

S sprintersko zmago in osvojenimi 12 točkami je v skupnem seštevku prvenstva Marquez napredoval za dve mesti. Trenutno je z 21 točkami sicer šele šesti, predvsem zaradi ničle na dirki za VN Tajske, na kateri je po zaslugi prebite pnevmatike nedeljsko preizkušnjo predčasno končal v garaži.

Branilec naslova pa bo imel že na nedeljski dirki v Braziliji priložnost, da skoči na sam vrh - od vodilnega Pedra Acoste ga namreč loči le 12 točk. Ali mu bo to uspelo, boste lahko v živo izvedeli na Kanalu A in VOYO. Rdeče luči bodo v Goianii ugasnile ob 19.00 po našem času.

Nedeljski spored se bo sicer začel ob 13.40 s kvalifikacijami razreda moto2, ki so bile po zapletu z vdrtino na stezi prestavljene na nedeljo. Ob 14.40 sledi ogrevanje dirkačev razreda motoGP, ob 16.00 pa bo že čas za prvo dirko - pomerili se bodo dirkači razreda moto3, razplet si boste lahko pogledali na VOYO.

Ob 17.10 se bomo v prenos vklopili tudi na Kanalu A, najprej bomo skupaj pospremili dirko razreda moto2, nato pa še dirkaško preizkušnjo elitnega razreda.

