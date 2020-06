Marquez: Zmagujem zaradi Honde? Nisem edini s tem dirkalnikom na stezi

Šestkratni šampion kraljevega razreda motoGP Marc Marquez odšteva dneve do konca prisilne tekmovalne pavze zaradi divjanja novega koronavirusa. " Prve preizkušnje bodo še negotove iz vseh zornih kotov. Težko je kar koli napovedati, a važno je, da se bo vse skupaj le začelo. Upam, da res ," je za Corriere Dello Sport dejal 27-letni Španec, ki bo imel letos ob sebi brata Aleixa , ki je po končani karieri v moto2 presedlal h kraljevem razredu in bo najmanj eno sezono član Hondine družine.

VN Italije na dirkališču Mugello letos ne bodo izpeljali. To se bo zgodilo prvič po skoraj 30 letih, poleg toskanskega mesta Scarperia e San Piero so najboljši dirkači na dveh kolesih sicer prvič dirkali leta 1976.

"Za vsakega novinca je prva sezona zelo zahtevna. Tudi zanj bo in tega se zaveda. Kolikor bom lahko, mu bom pomagal, a je najvažneje, da se stvarmi sam spoprime," je povedal aktualni šampion kraljevega razreda. Španec je 20. februarja letos v skupnem obvestilu z zdajšnjo ekipo presenetil z naznanitvijo, da je s Hondo podaljšal pogodbo kar za naslednja štiri leta, čeprav se je na glas govorilo o nekaterih drugih bogatih ponudbah, ki jih je Španec imel na mizi. "Nova štiriletna pogodba, ki jo je pred kratkim podaljšal s Hondo, mu bo dala mirnost in mu omogočila, da se osredotoči na stezo. Mislim, da bo v tem času že zrušil moj dosežek. Privoščim mu," je pred dnevi italijanskim medijem hitel razlagati veliki Giacomo Agostini, ko so ga vnovič spraševali, če je Marquez zares njegov pravi naslednik. Po koncu pogodbe s Hondo bo Marquez dopolnil 31 let in verjetno bo takrat poiskal nove izzive v karieri.