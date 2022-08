Marc Marquez se je vrnil na dirkališče: Cilj je, da dirkam še letos

Marc Marquez je na dirkališču Red Bull Ring v avstrijskem Spielburgu znova okusil slast motociklistične karavane. Vidno dobre volje je stopil tudi pred novinarje ter odgovarjal na zastavljena vprašanja. Teh vsekakor ni bilo malo. Najprej je seveda vse zanimalo njegovo zdravstveno stanje. "Vemo, kako pomembno je, da v celoti okrevam, počutim se zelo dobro, še vedno pa je ključna roka, roka, ki je prestala 4 operacije. Dejstvo je, da že sedaj izvajam vaje, ki jih prej nisem bil zmožen, roka deluje normalno. Naslednji teden imam zelo pomemben pregled, ki bo že dal nekaj pomembnih odgovorov, videl bom, ali lahko dvigujem uteži, toda šele ko sem bom dejansko usedel na motor, bomo dobili vse odgovore. Sem optimističen." Spomnimo, Marquez si je zlomil roko v nesreči na veliki nagradi Španije leta 2020, in čeprav se je aprila lani vrnil v svetovno prvenstvo in zmagal na treh dirkah, mu je poškodba še naprej povzročala težave. Tokrat ne bo prehiteval s povratkom, skupaj z zdravniško ekipo so skrbno načrtovali okrevanje, za kar si bodo vzeli prepotreben čas.

Kasneje je novinarjem razjasnil nekaj stvari, ki se zadevajo slabših rezultatov japonskega moštva. "Sami lahko vidite, da naše moštvo preživlja nekoliko temačno obdobje. In to ne samo z enim voznikom, ampak z vsemi. Ko je tako, lahko rečemo, da projekt moštva ni na vrhuncu. Tukaj sem ravno zaradi tega, da bi se pogovarjali. Nisem tisti, ki lahko kaj odloča, sem samo dirkač, toda želim sodelovati in želim pomagati. V teh časih je zelo pomembno timsko delovanje." Pravi, da tukaj bolj kot na same ljudi v ekipi misli na sam koncept ekipe: "Vidimo, da evropske ekipe delujejo drugače. Honda trenutno dela več kot kdaj koli prej. Govorim o konceptu, koordinaciji. Sam verjamem v Hondo, zato sem tukaj. Vem, da se lahko z njimi vrnem v sam vrh. Delo v tovarni postaja vse bolj pomembno." Glede svoje prihodnosti pa je previden z besedami, o tem, kdaj bi se lahko vrnil, pove: "Ko bomo videli, da sem nekje 70–80-odstotno sposoben voziti motocikel, se bom počasi pripravil na vrnitev. Mislim, da je to najboljši način, preden postaneš 100-odstoten. Moj namen sicer je, da že letos dirkam. Toda kot že rečeno, naslednji teden bomo imeli odgovor, pomembno je, da se pripravim na leto 2023," zaključi vedno optimističen osemkratni svetovni prvak.