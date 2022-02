Marquez: Favoriti sezone? V prvi vrsti Quartararo in Bagnaia

Marc Marquez je zaradi hude poškodbe desne roke, ki si jo je poškodoval pri padcu, izpustil celotno sezono 2020, lani pa je moral izpustiti nekaj prvih in zaradi težav z vidom tudi zadnji dve dirki svetovnega prvenstva. "Mislim, da je Rafa Nadal navdih za vse, ne samo športnike. To, kar je storil, je neverjetno. Veliko ljudi je napovedovalo, da je konec z njim, on pa jim je v Melbournu odgovoril z zmago nad mladim tekmecem, drugim igralcem sveta. To je sanjski scenarij, ki ga bom sam poskušal posnemati," je dejal 28-letni španski zvezdnik, ki se pripravlja na predsezonsko testiranje v Sepangu v Maleziji. "V vsakem športu pride menjava generacij, to je normalno. Treba je delati, izumiti kaj novega, najti novo metodo, da ostaneš na isti ravni in še naprej zmaguješ. Pri 28 letih se počutim mladega, a bom eden najizkušenejših voznikov. Na meni je, da te izkušnje izkoristim za boj za naslov," je napad na nov naslov svetovnega prvaka napovedal Marquez. V tem boju vidi tekmovalec Honde številne konkurente, še posebej pa branilca naslova, 22-letnega voznika Yamahe, Francoza Fabia Quartararoja. "Fabio je bil prvak in si je to zaslužil, ker je bil najbolj konstanten, a Pecco Bagnaia z Ducatijem je leto končal kot najhitrejši. Logično je, da je favorit branilec naslova Fabio, toda kandidatov za naslov je veliko," napoveduje Španec, ki o svoji vrnitvi razmišlja podobno kot Nadal.