Marquez: Ne sodite me po odločitvi v Sachsenringu

Marc Marquez , ki je pri veliki hitrosti padel čez krmilo svoje honde, je bil po nesreči videti popolnoma osupel. Potreboval je nekaj minut, da si je opomogel, preden je odšepal in se vrnil v bokse. Sprva so iz njegove ekipe sporočili, da bo navkljub pripetljaju na osrednji dirki VN Nemčije nastopil, nato je prišlo nasprotno sporočilo.

"Po petih padcih, še posebej tem jutranjem (na prostem treningu), se ne počutim pripravljenega dirkati, zato sem se odločil, da ne bom silil, ker na Nizozemskem sledi več. Ne počutim se pripravljenega. Utrpel sem številne udarce, še posebej na gležnju, kjer sem utrpel manjši zlom. Nisem pripravljen," je takrat dejal Marquez, ki je Sachsenring končal s točkovno ničlo. Marquez je drastično odločitev, da ne nastopi na nedeljski preizkušnji, sprejel navkljub zeleni luči zdravniškega osebja. "Čeprav mu to dirkališče izjemno leži, tu je zmagal vsakič, ko je nastopil, skupno 11-krat v vseh razredih, pa je očitno imel slab občutek. Vsakič, ko je nastopil v kraljevem razredu, je zmagal. Podatek, da se je odrekel nastopu na tako priljubljenem dirkališču, je nadvse in dovolj zgovoren," je opazil Corriere Dello Sport .

"Odločitev je morda za koga presenetljiva, toda jaz sem skrbno pretehtal možnosti in ugotovil, da je bolje, da se že začnem ozirati proti Assnu. Ker si dirke sledijo druga za drugo, nisem želel ničesar tvegati in se nisem počutil sposobnega za boj z najboljšimi. V našem športu je pač tako, čim se ne počutiš najbolje ali se ti je vselil strah, je bolje, da ne nastopiš. Bom pa v Assnu toliko bolj motiviran," je hitel razlagati 30-letni dirkač iz Cervere, ki je prepričan, da navkljub številnim padcem in lažji poškodbi gležnja ter zloma prsta na VN Nizozemske ne bo nič manj konkurenčen.

"Gledam proti Assnu in upam na najboljše. Zame osebno je bilo najbolje, da po tako nesrečnem podaljšanem vikendu v Nemčiji ne nastopim na nedeljski dirki. Vem, da so bili mnogi začudeni in da so me zaradi tega nabili na tnalo," je bil slikovit nekdanji serijski motociklistični prvak. "Ne sodite me zgolj po tej odločitvi, konec tedna v Assnu bom spet na startu," obljublja Marquez.