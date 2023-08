Marquez po novi točkovni ničli: Sezona je izgubljena, gledam proti naslednji

Osemkratni motociklistični svetovni prvak je po trku z Eneo Bastianinijem končal v pesku in brez novih točk. Še več, po dirki se je moral (vnovič) zagovarjati, da naj bi šel, tako kot že neštetokrat, čez limit in s tem povzročil nesrečo. " Kontakt z Bastianinijem je bil zgolj nesrečni pripetljaj, takšen, ki se na dirkah večkrat zgodi in ki ga ne moreš preprečiti," je bil v pogovoru za Corriere Dello Sport prepričan dirkač iz Cervere.

"Že v prvem ovinku sem poškodoval krilce in imel zaradi tega težave z manevriranjem. Enostavno nisem več povsem kontroliral dirkalnika in posledica je bil trk z Bastianinijem. Nisem privijal dirkalnika in nisem šel do limita ali čez. V nedeljo sem morda tvegal več, saj sem imel dober občutek po jutranjem ogrevanju, kjer sem nizal hitre kroge. Moj cilj je bil, da podaljšani vikend v Silverstonu končam brez padca, in to mi žal ni uspelo. Tudi zaradi tega cilja dirkalnika nisem pritiskal do konca, to vam zagotavljam," se je v pogovoru za Corriere dello Sport pridušal Marquez.