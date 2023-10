Marquez: Sproščeni Martin je v prednosti pred obremenjenim Bagnaio

Marc Marquez se je po uradni objavi, da po enajstih letih zapušča Hondo, očitno oddahnil in sprostil. Zaprl je eno obdobje in odprl drugega. Da je sproščen in tudi že navihan, pa je dokazal v krajšem pogovoru za Corriere Dello Sport, kjer je komentiral svoj odhod od Honde in tudi že špekuliral, kako se bo odvil letošnji boj za motociklistično krono v razredu motoGP. Naslednja dirka za SP bo 15. oktobra za veliko nagrado Indonezije.

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez, šestkratni svetovni prvak v kraljevem razredu motoGP, vsega skupaj pa osemkratni motociklistični šampion, po koncu sezone zapušča ekipo Honde.

Jorge Martin je po VN Japonske znova pridobil nekaj pomembnih točk v prvenstvu. Zdaj le še tri točke zaostaja za Francescom Bagnaio. Šest dirk pred koncem sezone ima Bagnaia 319 točk, Martin 316, Marco Bezzecchi na tretjem mestu pa je zbral 265 točk.

Pogodbo z japonsko ekipo bo prekinil predčasno, leto dni pred iztekom dogovora. "Zapomnil si bom le lepe trenutke. Enkrat Honda, vedno Honda," je za Corriere Dello Sport na kratko komentiral (ne)pričakovano odločitev, da predčasno zapusti Hondo. "Vesel sem, da smo se, oziroma se bomo, razšli kot prijatelji. To mi je pomembno, pa da je bil dogovor obojestranski," je še povedal osemkratni motociklistični prvak, ki nikakor ne želi razkriti svoje naslednje destinacije.

icon-expand Marc Marquez bo kot dirkač Honde nastopil le še na šestih dirkah sezone. FOTO: AP

Pa čeprav že vrabci na veji čivkajo, da bo po novem Ducatijev maneken. "Bomo videli, za zdaj še nič ni povsem jasno. Pogovori so, a daleč do realizacije oziroma uradne objave. Po koncu sezone bo zato dovolj časa," "spušča" žogo dirkač iz Cervere, ki ima v tej in tudi minulih sezonah malo razlogov za veselje. Vrhunskih rezultatov ni in ni.

Predvsem konstantnosti ni. Le tu in tam kakšen preblisk. "Prepričan sem, da bom na preostalih nekaj dirkah kot voznik Honde prišel še do vrhunskega rezultata. Bil bi presrečen, da se od ekipe poslovim še s kakšnim zvenečim rezultatom," je motiviran Marquez, ki je na vprašanje radovednega novinarja Corriere Dello Sport komentiral boj za laskavi naslov v kraljevem razredu. Očitno bo šlo za dvoboj Jorge Martin - Francesco Bagnaia. Slednji brani lanskoletno lovoriko in je tudi vodilni v sezoni. A prednost pred Špancem kopni iz dirke v dirko. "Po Japonski je prednost le še tri točke. Prvenstvo je povsem odprto," je opazil 30-letni Španec.

Da v boju za laskavi naslov bolj navija za rojaka Martina, ni treba posebej poudarjati. "Imata podobno hitrost in podobne značilnosti dirkalnika. Nihče v tem pogledu ni prav zares v prednosti," je opazil Marquez, ki pa vidi zelo močan psihološki moment v boju za naslov prvaka ... "Martin nima česa izgubiti, Bagnaia pa zelo veliko. Je aktualni prvak in vsi pričakujejo, da bo ponovil lanskoletni naslov. Breme rezultata je na njegovi strani, pa čeprav tega ne kaže. Na drugi strani je lahko Martin kar se da sproščen in posledično zelo nevaren. Po mojem je Martin celo favorit za naslov," je pogovor za Corriere Dello Sport končal Marc Marquez.