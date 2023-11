Marquez: Nisem še veliko govoril o Ducatiju, bilo bi nepošteno

Marc Marquez bo prihodnjo motociklistično sezono svojo Hondo zamenjal za Ducatija. V letu 2024 se namreč seli k ekipi Gresini, kjer bo združil moči s svojim bratom Alexom. Kljub bombastični novici, ki je že pred časom zajela karavano, pa se Španec osredotoča predvsem na uspešen zaključek aktualne sezone pri Repsol Hondi. "Bilo bi nepošteno, če bi bilo drugače," je prepričan osemkratni motociklistični prvak.

icon-expand Marc Marquez ima v zadnjem obdobju precej težav s svojim motociklom. FOTO: AP

Boj za prvaka letošnje motociklistične sezone je na vrhuncu, glavna akterja pa Italijan Francesco Bagnaia in Španec Jorge Martin. Zvezdnik karavane motoGP Marc Marquez v zadnjih letih ni več v središču dogajanja, vsaj ne po uspehih na stezi, temveč se v ozadju sooča s številnimi težavami, ki jih pripisuje predvsem svojemu motociklu. In ravno to je pripeljalo do tega, da je sprejel senzacionalno odločitev, da bo prihodnje leto dirkal na Ducatiju. odkar je novica postala tudi uradna, je njegovo življenje krmarjenje med težko sedanjostjo z repsol Hondo in navdihujočo prihodnostjo pri ekipi Gresini Ducati, o kateri pa še ni veliko govoril. Spoštovanja, ki ga ima do Japonske ekipe, nenazadnje ni nikoli skrival. "Moji občutki so takšni, da se še ne zavedam povsem, da se bo nekaj zaključilo in nato začelo nekaj novega. Poleg tega pa tudi nočem preveč razmišljati o tem. Sedaj smo tukaj v Maleziji in poskušal bom vse narediti 100-odstotno. Tako tudi naprej v Katarju in Valencii." Pred motociklisti so še zadnje tri dirke sezone, prva nas torej čaka že ta vikend. "To je najboljši način, da se zahvalim Hondi in seveda celotni ekipi za vse, kar so mi v vseh teh letih dali."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Razumem, povsem razumem, da so pričakovanja velika. Logično, ker gre za spremembo ekipe, znamke. Toda moja služba je takšna, da poskusim pobegniti od vseh teh pričakovanj in čim bolje odpeljati zadnje tri dirke sezone. Potem pa bodo prišla na vrsto testiranja v Valencii, kjer bom začel od "manj k več" in se čim bolj poskušal prilagoditi ekipi. Že 11 let vozim isti slog, isti motocikel, najverjetneje bom ravno jaz tisti, ki bo imel največ vprašanj. Gre za toliko različnih sprememb, ki jih moram rešiti oziroma nanje odgovoriti na progi," nadaljuje Španec. Kakšni so njegovi cilji za leto 2024? "Nimam še postavljenih ciljev. Ne morem govoriti o številkah, rezultatih ali ciljih, preden sploh preizkusim motocikel. Nato me čaka še predsezona. Takrat pa bomo že videli, kje se nahajamo, kje se nahajam. Ali se bodo stvari izšle. Zdaj bi bilo težko in nespametno govoriti o jasnih ciljih. Zagotovo pa je eden izmed njih ta, da se zabavam na motociklu, kar pa z drugimi besedami pomeni, da sem tekmovalen."