Marquez: Ko si tako samozavesten, se ti zdi, kot da ne moreš pasti

Španski motociklistični dirkač Marc Marquez je po več kot tisoč dneh brez zmage ponovno stopil na najvišjo stopničko. Osemkratni svetovni prvak je na dirkališču v Aragoniji dobil vse proste treninge, z več kot osmimi desetinkami prednosti je osvojil najboljši startni položaj, svojo premoč na domačih tleh pa je potrdil tudi z zmago na sprinterski dirki. Do sedaj popoln konec tedna bo skušal okronati še s slavjem na klasični nedeljski preizkušnji.

VN Aragonije

"Je zgolj sprinterska dirka, a nekje je treba začeti. Toda najpomembnejše dejanje je jutri. Moramo iti korak za korakom, tako kot smo to počeli v prvem delu sezone. Dobili smo sprintersko dirko, kar je že nekaj, in videli bomo, ali lahko uspeh ponovimo še na klasični preizkušnji. Ta konec tedna smo že osvojili nekaj, česar do sedaj še nismo," je za predstavnike sedme sile po sobotnem zmagoslavju dejal Marc Marquez.

Za Španca je to prva zmaga na ducatiju, prva zmaga v letošnji sezoni in sploh njegova prva na sprinterskih dirkah. Svojo konkurenčnost na domačem dirkališču v Alcanizu pa pripisuje mešanici več dejavnikov. "To je dirkališče, ki mi je všeč, dirkališče z več levimi ovinki, v katerih sem konkurenčnejši kot v desnih. Poleg tega mi je ustrezalo tudi to, da je bila podlaga v petek v boljšem stanju, toda po nočnem deževju je spet postala nekoliko počasnejša."

Marc Marquez je na enem izmed svojih najljubših dirkališč korak pred konkurenco

A kot pravi, bo na nedeljski dirki ključen nadzor nad porabo pnevmatik. "Videli bomo, ali bomo lahko zadržali te dobre občutke in predvsem ne smemo pretiravati. Ko si samozavesten, se ti zdi, kot da ne moreš pasti, kot da se ti ne more nič zgoditi, toda konec koncev se to lahko zgodi v trenutku," se zaveda osemkratni svetovni prvak.

Najnevarnejšega konkurenta Marquez vidi v Jorgeju Martinu, ki je sprintersko dirko zaključil na drugem mestu, slabe tri sekunde za vodilnim. "Brez padca v kvalifikacijah bi končal na drugem mestu in bil bi precej bližje mojim časom. Tudi v prvih krogih sprinterske dirke je zelo pritiskal, bil je edini, ki se je odzval na moj napad. Toda ne smemo izločiti niti Bagnaie, ki je čez noč zmožen izvesti preobrat," še svari španski zvezdnik.

Martin je po novih stopničkah na sprinterski preizkušnji znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku, sedaj ima na svojem računu tri točke več kot Francesco Bagnaia. "Zadovoljen sem, ker smo storili velik korak naprej, toda ne počutim se stoodstotnega," priznava novi vodilni v skupnem seštevku.

Španec se nadeja, da bo lahko na nedeljski dirki bližje boju za zmago. "Mislim, da se lahko na pnevmatikah srednje trdote nekoliko približamo Marquezu, ki pa dirka na izjemnem nivoju, še zlasti konkurenčen je v drugem in četrtem ovinku. Ni spet toliko pred nami, a v dveh ali treh ovinkih je precej hitrejši. Poskušal bom to analizirati, dati jutri vse od sebe in ponovno končati na stopničkah."

