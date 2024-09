Marquez: Že od testiranja pred sezono sem vedel, da bo ta zmaga prišla

"Ta zmaga je zame izjemne vrednosti, veliko stvari sem žrtvoval, da bi prišlo do nje. Pred dirko sem si naložil pritisk, nisem užival, ker sem vedel, da je pomemben dan in pomembna priložnost. Čudno je, da sem imel pri nekaterih drugih zmagah ali celo pri nekaj letošnjih stopničkah večjo eksplozijo adrenalina. Je pa zagotovo to zelo čustvena zmaga. Podobna je tisti v Nemčiji leta 2021, saj je zmaga po dolgem okrevanju po poškodbi vredna več," je bil po zmagi na dirki v Aragoniji čustven Marc Marquez.