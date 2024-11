A. Marquez dobil uvodno testiranje, Quartararo presenetil z drugim mestom

Bagnaia optimističen, Martin zaostal dobro sekundo

Dobre volje je dirkališče v Barceloni zapustil tudi Bagnaia, čeprav se je v nedeljo prav tu končala njegova dvoletna vladavina v elitnem razredu. "Moram priznati, da je testiranja lažje začeti brez bremena svetovnega prvaka, saj sem bil tako bolj osredotočen na motocikel," je pojasnil 27-letni Italijan.

Razkril je, da je osnova za motocikel prihodnje leto boljša, kot je bila isti čas minulo sezono. "Mislim, da imamo dobro izhodišče za nadaljnji razvoj. Preizkusili smo številne stvari in smo zadovoljni."

Na četrtem in petem mestu sta končala dva domačina, in sicer Marc Marquez in Raul Fernandez. Prvo deseterico so zapolnili še Brad Binder, Franco Morbidelli, Alex Rins, Pedro Acosta in Johann Zarco. Aktualni prvak Jorge Martin ni navdušil in je s časom 1:39,859 osvojil enajsto mesto. Za zmagovalcem je zaostal za dobro sekundo.