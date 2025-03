Marc Marquez navdušen nad bratom Alexom: Je moj glavni tekmec v boju za naslov

Dirkaška brata Marc in Alex Marquez še naprej skupaj ohranjata popoln izkupiček v letošnji sezoni prvenstva motoGP. Na Tajskem in v Argentini sta osvojila vse, kar se je osvojiti dalo: prvi dve mesti sta zasedla na kvalifikacijah, sprinterski preizkušnji ter klasični nedeljski dirki, vodita pa tudi v skupnem seštevku prvenstva. Čeprav mu je na nedeljski tekmi v Argentini speljal zmago, Marc ne skriva navdušenja nad predstavami, ki jih letos kaže Alex. Prepričan je, da bo v letošnji sezoni dobil več dirk, trenutno pa ga celo prepoznava kot glavnega tekmeca v boju za naslov.

OGLAS

Alex Marquez je bil tudi prejšnji konec tedna edini, ki je uspel držati korak z glavnim favoritom za osvojitev letošnjega naslova prvaka Marcom Marquezom. Na nedeljski dirki v Argentini je dolgo vodil in bil blizu svoji prvi zmagi med elito, a mu jo je pet krogov pred koncem speljal prav starejši brat. Čeprav ga je na koncu vendarle uspel ugnati, Marc občuduje Alexovo dirkanje in ne skriva veselja ob njegovih uspehih.

"Navdušen sem nad Alexom. V enem trenutku dirke sem že mislil, da bom končal kot drugi, kajti dirkal je izjemno tekoče, ohranjal je hitrost v ovinkih, videl sem, da se izpod njegovih pnevmatik ne kadi. Rekel sem si: 'Ta človek je danes v svojem svetu'. Na koncu pa sem nekako preživel , veliko sem tvegal, mogoče kje celo preveč. Zadovoljen sem, da prizorišče ponovno zapuščam s 37 točkami in da se dobro razpoloženje v ekipi, ki je opravila izjemno delo, in v družini nadaljuje," se je po koncu dirke pred mikrofoni uradne spletne strani tekmovanja smejalo Marcu Marquezu.

Alex Marquez in Marc Marquez sta ponovno skupaj stala na odru za zmagovalce. FOTO: MotoGP icon-expand

Da je med dirkanjem sprejemal tveganja, se je videlo tudi navzven. Imel je nekaj trenutkov, ko je bil blizu padcu, najvidnejšega v 11. ovinku, toda uspel se je rešiti. "V 11. ovinku sem imel že cel konec tedna nekaj težav, tudi na jutranjem ogrevanju sem imel podoben preplah, na dirki pa je bil še večji. Takrat sem razumel, da moram spremeniti način dirkanja." In to je Španec tudi storil. "Poskušal sem dirkati na nekoliko drugačen način. Moja močna točka je zelo hiter vstop v ovinek, danes pa tega na pnevmatiki srednje trdote nisem uspel početi. Spremenil sem stil dirkanja in poskušal preživeti teh nekaj krogov, da bi videl, ali kahko ostanem blizu Alexu. Ob koncu dirke pa sem se na rabljeni pnevmatiki počutil še bolje," je svojo dirko za uradno spletno stran tekmovanja opisal osemkratni svetovni prvak.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prav Alex je dirkač, ki je v letošnji sezoni vodil največ krogov na nedeljskih dirkah. Na Tajskem je bil v ospredju 16, v Argentini pa 17 krogov. A če je Marc na uvodni veliki nagradi sezone vodstvu bratu prepustil namenoma, je 32-letnik po dirki priznaval, da tokrat to ni bilo v njegovem načrtu. "Moj načrt je bil voditi celotno dirko. Z Alexom sva zelo iskrena in še pred dirko sem mu rekel, da bom skušal voditi, da če bo za mano, naj tam ostane, in v 12. ali 14. krogu bom dvignil ritem. Rekel je, da bo tudi on poskusil ravnati tako. In res, on je vodil dirko in prav med 12. in 14. krogom je popravil čase krogov, uporabil je isto strategijo."

Alex Marquez in Marc Marquez sta ponovno skupaj stala na odru za zmagovalce. FOTO: MotoGP icon-expand

Marqueza sta po dominantnem začetku sezone vodilna tudi v skupnem seštevku prvenstva. Prvo mesto zaseda Marc, Alex pa je zbral 16 točk manj. Ne preseneča torej, da osemkratni svetovni prvak kot svojega glavnega konkurenta v boju za naslov vidi prav mlajšega brata. "Zmagal bo, in to več kot na eni dirki. Takrat bom zelo srečen, tudi on je srečen, če jaz zmagujem. Vem, da lahko osvoji tudi naslov svetovnega prvaka, tako kot je to storil v moto3 in moto2. V tem trenutku je moj glavni tekmec v svetovnem prvenstvu," je motociklistični zvezdnik z izbranimi besedami govoril o dirkaču Gresinija.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči