Marc Marquez: Denar je pomemben, a najtežje je bilo ...

Vztrajnost in doslednost, zaupanje v menjavo moštva, predvsem pa zmagovalna miselnost, so ga postavili v položaj, ko znova uživa na motociklu in upa na deveti naslov svetovnega prvaka. Toda za vse to je bilo najprej potrebno razdreti pogodbo s Hondo, z dolgoletnimi sponzorji, kot sta Red Bull in Repsol, predvsem pa se odpovedati velikim vsotam denarja. Marquez naj bi takrat odstopil od Hondine ponudbe, ki naj bi bila vredna devetmestne številke.

Marc Marquez je po prestopu k Ducatiju povsem prerojen. V letošnji sezoni zmaguje, kot za stavo, neuspešen je bil le na glavni dirki za VN Amerik, ki jo je zaradi napake končal na tleh. Na Tajskem, v Argentini in Katarju je dobil obe dirki, sprintersko v soboto in glavno v nedeljo. Vsi ti rezultati ga razumljivo postavljajo na prvo mesto letošnje motociklistične sezone. Da je Španec znova na vrhu, je predvsem rezultat jeklene volje, ki jo je imel v zadnjih letih, ko se je zaradi poškodb tudi že spogledoval s koncem kariere.

"Denar je pomemben, za veliko ljudi je denar vedno pomemben. Ali ga imate dovolj? Da. Ali želite več? Da. ... Toda to je bila predvsem velika odgovornost in izjemno težka odločitev," je španski dirkač povedal za Motorsport. "Bilo je seveda težko, tudi zaradi denarja, toda predvsem je bilo težko zaradi odnosov. Moram biti zvest ljudem, ki so mi omogočili kariero, sem razmišljal."

"Preden sem sprejel odločitev, sem se pogovoril s čisto vsemi. Dali so mi nasvet, da sem tukaj, da tekmujem, da dam čisto vse od sebe. Včasih moraš v življenju sprejeti kakšno težko odločitev ... dejali so mi, da če so Hondini mehaniki moji prijatelji, bodo ostali moji prijatelji, ne glede na vse."

"V Barceloni smo imeli skupno večerjo. Nismo se pogovarjali o motociklih, govorili smo o življenju. Večerjali smo kot prijatelji. Prepričali so me," še pove. "Želel sem si ostati, sodelovati z vsemi temi ljudmi še naprej. Toda sprejel sem odločitev. To je bila moja odločitev, da sem lahko nadaljeval svojo kariero. Ker prej nisem užival, drugače bi nehal, to je to," še doda Marquez. Gresini Racing in poltovarniški Ducati sta mu pomagala, da je znova obudil ljubezen do dirkanja, ko je v letošnji sezoni prestopil k tovarniškemu moštvu, pa je dokazal sebi in drugim, da je še vedno eden najboljših dirkačev vseh časov.