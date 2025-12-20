Marquez: Če sem hiter in zadovoljen, ekipe ne menjam

Marc Marquez je letošnjo sezono okronal z devetim naslovom svetovnega prvaka, le teden kasneje pa si je v Indoneziji po trku z Marcom Bezzecchijem poškodoval ramo in zaradi tega izpustil zadnje štiri dirke. Po treh mesecih so zdravniki ocenili, da so kost in vezi v rami zaceljene ter da lahko Španec znova sede na motocikel.

Marc Marquez FOTO: Profimedia

"Sem že precej bolje. Od poškodbe bo naslednjo nedeljo minilo 12 tednov in v prihodnjem tednu se bom spet zavihtel na motocikel. S počitnicami tako ne bo nič. Meni tega ni težko sprejeti, za moje dekle Gemmo pa je težje," je uvodoma o svojem okrevanju spregovoril devetkratni prvak. "Za mano je naporen november, tako mentalno kot fizično, tako zaradi okrevanja kot tudi zaradi dogodkov po osvojitvi naslovov. Zdaj pa bomo že začeli z delom za sezono 2026. Pred mano sta dva bolj sproščena tedna, v katerih pa bom spet začel dirkati na motociklu, kar je tudi najpomembneje," je še dodal.

Marc Marquez FOTO: Profimedia

Priznava, da je okrevanje vse prej kot linearen proces. "Zahtevno je ponoviti tisto, kar sem od leta 2000 izvajal že štiri zime ... Če si želiš okrevati, moraš vstati ob osmih zjutraj in delo zaključiti ob sedmih zvečer. Stvar je v tem, da ne napreduješ vsak dan; včasih nazaduješ. Tako sem se naučil potrpežljivosti, ki sem jo letos lahko pokazal na stezi." Znova pa je obudil spomine tudi na pot do devetega naslova. "Moral sem se odpovedati veliko stvarem, neverjetno trdo delati, več kot sem pričakoval, a na koncu sem našel pravo ekipo s pravim motociklom."

Marc Marquez in Gigi Dall'Igna FOTO: Profimedia

Poglavitni košček v sestavljanki uspeha je bila selitev k tovarniškemu Ducatiju in dobri odnosi z vodilnimi možmi v ekipi. "Po letu dni z ekipo Gresini, kjer sem se ponovno odkril, sem iskal pravi motocikel. Pomembno je bilo, da sem si lahko privoščil prehod v tovarniško ekipo. Zelo hitro sem se dobro razumel z Davidejem Tardozzijem, Maurom Grassillijem in Gigijem Dall'Igno, kar je prav tako naredilo razliko. Srečen dirkač je hiter dirkač," je pojasnil Marquez.