Marquez: Če sem hiter in zadovoljen, ekipe ne menjam

Marc Marquez je letošnjo sezono okronal z devetim naslovom svetovnega prvaka, le teden kasneje pa si je v Indoneziji po trku z Marcom Bezzecchijem poškodoval ramo in zaradi tega izpustil zadnje štiri dirke. Po treh mesecih so zdravniki ocenili, da so kost in vezi v rami zaceljene ter da lahko Španec znova sede na motocikel.
"Sem že precej bolje. Od poškodbe bo naslednjo nedeljo minilo 12 tednov in v prihodnjem tednu se bom spet zavihtel na motocikel. S počitnicami tako ne bo nič. Meni tega ni težko sprejeti, za moje dekle Gemmo pa je težje," je uvodoma o svojem okrevanju spregovoril devetkratni prvak.
"Za mano je naporen november, tako mentalno kot fizično, tako zaradi okrevanja kot tudi zaradi dogodkov po osvojitvi naslovov. Zdaj pa bomo že začeli z delom za sezono 2026. Pred mano sta dva bolj sproščena tedna, v katerih pa bom spet začel dirkati na motociklu, kar je tudi najpomembneje," je še dodal.
Priznava, da je okrevanje vse prej kot linearen proces. "Zahtevno je ponoviti tisto, kar sem od leta 2000 izvajal že štiri zime ... Če si želiš okrevati, moraš vstati ob osmih zjutraj in delo zaključiti ob sedmih zvečer. Stvar je v tem, da ne napreduješ vsak dan; včasih nazaduješ. Tako sem se naučil potrpežljivosti, ki sem jo letos lahko pokazal na stezi."
Znova pa je obudil spomine tudi na pot do devetega naslova. "Moral sem se odpovedati veliko stvarem, neverjetno trdo delati, več kot sem pričakoval, a na koncu sem našel pravo ekipo s pravim motociklom."
Poglavitni košček v sestavljanki uspeha je bila selitev k tovarniškemu Ducatiju in dobri odnosi z vodilnimi možmi v ekipi. "Po letu dni z ekipo Gresini, kjer sem se ponovno odkril, sem iskal pravi motocikel. Pomembno je bilo, da sem si lahko privoščil prehod v tovarniško ekipo. Zelo hitro sem se dobro razumel z Davidejem Tardozzijem, Maurom Grassillijem in Gigijem Dall'Igno, kar je prav tako naredilo razliko. Srečen dirkač je hiter dirkač," je pojasnil Marquez.
Pojavilo pa se je tudi vprašanje o njegovi prihodnosti - ali bo tudi po letošnji sezoni dirkal pri Ducatiju. "Jasno je, da bomo naslednje leto imeli najhitrejši motocikel, to pa je najpomembneje, za sezono 2027–2028 pa je vse še v zraku," je dejal 32-letnik in dodal: "Če sem zadovoljen, če sem hiter in zmagujem, ekipe ne menjam. Moja prioriteta je biti hiter, in če lahko, pri Ducatiju. Ampak razumeti moram več stvari in se nato odločiti, kaj je najbolje za mojo prihodnost."
Kako pa na lestvici od ena do deset ocenjuje svoje možnosti podaljšanja pogodbe? "Rekel bi osem. Delamo na tem, da zmagujemo in vsi si tega želimo. To je zelo pomembno z vidika sezone 2027–2028," je zaključil.
