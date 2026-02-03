Marquez po poškodbi hitro pokazal zobe

Marc Marquez se je 121 dni po nesreči na Veliki nagradi Indonezije, ki je teden dni po osvojitvi sedmega naslova v kraljevskem razredu predčasno končala njegovo sezono, vrnil na ducatija.
"V tem trenutku ni najpomembneje, da si na vrhu ali daleč zadaj, ampak da je z mojo ramo vse v redu, kar me je močno skrbelo," je ob tem povedal aktualni svetovni prvak.
Časa ni zapravljal njegov moštveni kolega Francesco Bagnaia, ki si po lanski sezoni, polni težav, želi vrnitve na vrh. "Vedno se je fantastično vrniti na motoGP motocikel. Ta hitrost in moč sta neverjetni. Užival sem od prvega kroga."
Njuno delo prvič s tovarniško podporo Ducatija dopolnjuje lanski podprvak Alex Marquez. "Letos je delo veliko bolj komplicirano, a lepo je opravljati vse to delo. Danes smo se osredotočali na aerodinamiko."
Ob odsotnosti Jorgeja Martina je imel veliko dela Marco Bezzecchi, ki je dan po poroki z Aprilio oziroma podaljšanju pogodbe sijal od sreče. "Lepo se je vrniti na motoGP motocikel. Zelo je hiter! Po zimi in premoru je vrnitev na motocikel vedno neverjetna."
Vrnitev na motocikel pa se je za Fabia Quartararoja končala s poškodbo. "Roka me malce boli, a prst je zlomljen, zato smo se odločili, da izpustim preostala dva dneva testiranj. Mislim, da je tako najbolje, da bom do testiranj na Tajskem čez dobra dva tedna čim bolje okreval."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.