Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
MotoGP

Marquez po poškodbi hitro pokazal zobe

Sepang, 03. 02. 2026 19.13 pred 41 minutami 2 min branja 3

Avtor:
S.V. E.K.P
Marc Marquez

Dirkači motoGP so se torkovega povratka na stezo veselili kot majhni otroci. S tarčo na hrbtu bo v tej sezoni vozil Marc Marquez, ki je bil zaradi poškodbe brez dirkanja še dlje kot tekmeci, a je vseeno konkurenci pokazal zobe že prvi dan uradnih testiranj v Sepangu. Še bolj kot hitrost ga trenutno veseli dejstvo, da je jeseni poškodovana rama dobro.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

Marc Marquez se je 121 dni po nesreči na Veliki nagradi Indonezije, ki je teden dni po osvojitvi sedmega naslova v kraljevskem razredu predčasno končala njegovo sezono, vrnil na ducatija.

"V tem trenutku ni najpomembneje, da si na vrhu ali daleč zadaj, ampak da je z mojo ramo vse v redu, kar me je močno skrbelo," je ob tem povedal aktualni svetovni prvak.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

Časa ni zapravljal njegov moštveni kolega Francesco Bagnaia, ki si po lanski sezoni, polni težav, želi vrnitve na vrh. "Vedno se je fantastično vrniti na motoGP motocikel. Ta hitrost in moč sta neverjetni. Užival sem od prvega kroga."

Alex Marquez
Alex Marquez
FOTO: Profimedia

Njuno delo prvič s tovarniško podporo Ducatija dopolnjuje lanski podprvak Alex Marquez. "Letos je delo veliko bolj komplicirano, a lepo je opravljati vse to delo. Danes smo se osredotočali na aerodinamiko."

Preberi še Bezzecchi in Aprilia dahnila usodni da

Ob odsotnosti Jorgeja Martina je imel veliko dela Marco Bezzecchi, ki je dan po poroki z Aprilio oziroma podaljšanju pogodbe sijal od sreče. "Lepo se je vrniti na motoGP motocikel. Zelo je hiter! Po zimi in premoru je vrnitev na motocikel vedno neverjetna."

Preberi še Quartararo si je ob padcu zlomil prst in predčasno zaključil testiranje

Vrnitev na motocikel pa se je za Fabia Quartararoja končala s poškodbo. "Roka me malce boli, a prst je zlomljen, zato smo se odločili, da izpustim preostala dva dneva testiranj. Mislim, da je tako najbolje, da bom do testiranj na Tajskem čez dobra dva tedna čim bolje okreval."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

motogp marc marquez sepang testiranje

Quartararo si je ob padcu zlomil prst in predčasno zaključil testiranje

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
03. 02. 2026 19.54
Super za njega in samozavest. Ce ga ni se vidi praz nina. Ajde Marq vzemi de 10 tko.
Odgovori
0 0
jedupančpil
03. 02. 2026 19.31
😬
Odgovori
0 0
prost1
03. 02. 2026 19.30
Testi sicer niso končni pokazatelj, ampak glede na to, da Marc na tej stezi nikoli ni briljiral, ta rezultat pokaže v drugačni luči. Držimo pesti.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Zlato presega vsa pričakovanja
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506