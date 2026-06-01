Marquezova največja zmaga? To, da lahko po dirkanju spet piše na roko

Marc Marquez je dirkaški konec tedna v Toskani sklenil z nasmehom na obrazu. Povratek v karavano po operaciji zlomljenega stopala in predvsem rame, ki mu težave povzroča že celotno letošnjo sezono, je namreč minil uspešno. Že v petek se je brez večjih težav neposredno uvrstil v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, v sobotnih kvalifikacijah nato zaostal le za Apriliami in si pridirkal četrto startno mesto, sprint končal kot peti, v nedeljo pa vknjižil sedmo mesto.

"Zadovoljen sem s tem dirkaškim vikendom, zadovoljen z izhodiščno točko okrevanja. Res je, da sem precej trpel na motociklu, zlasti v zadnjih desetih krogih. Toda to sem vedel že vnaprej, pričakoval sem, da bo zame zelo zahtevno odpeljati celotno dolžino dirke. Najpomembneje pa je, da sem čez vikend, četudi le za kratek čas, bil hiter," je po zaključku dirkanja v Mugellu dejal aktualni prvak.

Marc Marquez se je večino dirke meril s Pedrom Acosto. FOTO: MotoGP

Večino dirke je bil v igri celo za mesta tik pod stopničkami. Že od uvodnih krogov dalje se je za četrto mesto meril s Pedrom Acosto, nato pa sta se "veselici" pridružila še Ai Ogura in Fabio Di Giannantonio. Marquez se ni dal brez boja, na koncu pa ni imel moči, da bi tekmece zadržal za seboj in iztržil več kot sedmo mesto. "Tako kot vedno sem skušal svojo kožo drago prodati. Če me bo kdo želel premagati, bom dal vse od sebe, ampak vedel sem, da je precejšnja verjetnost, da bom bitko izgubil. Večino dirke sem se boril s Pedrom, in če sem iskren, imam boljši motocikel, kar mi je v dvoboju z njim precej pomagalo na ravnini. Ko pa sta prišla še Diggia in Ogura, sta dobesedno letela. V zadnjem delu dirke sta bila zelo hitra, jaz pa sem bil mrtev," je obračunavanje na stezi komentiral Španec.

Ta konec tedna je 33-letnik razkril tudi več podrobnosti o težavah z desno roko. Ni več skrivnost, da mu je po lanskem padcu v Indoneziji eden izmed vijakov, ki so v rami ostali po operaciji iz leta 2019, pritiskal na radialni živec v roki. Le malokdo pa si je predstavljal, v kolikšni meri je to vplivalo na zmogljivosti Španca.

"Mogoče se zdi kot šala, toda zame je najbolj pozitivna stvar to, da sem si lahko to soboto po sprintu ročno delal zapiske. Po koncu zadnjih nekaj dirkaških preizkušenj namreč sploh nisem mogel pisati, ker se mi je roka tako zelo tresla. To pomeni, da živec počasi prihaja k sebi in se stanje vrača v normalnost. Zdaj pa potrebujem le svoj čas na motociklu." In novo priložnost za nabiranje kilometrov bo imel že prihodnji konec tedna, ko se bo motociklistična karavana preselila na Madžarsko.