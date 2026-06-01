Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marquezova največja zmaga? To, da lahko po dirkanju spet piše na roko

Mugello, 01. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Marc Marquez

Četrto mesto na kvalifikacijah, peto na sprintu in sedmo na nedeljski dirki morda res niso rezultati, ki bi jih pričakovali od aktualnega prvaka v motoGP, toda Marc Marquez se nad izidi minulega dirkaškega konca tedna v Mugellu zagotovo ne bo pritoževal. Ob okrevanju po novi operaciji je zanj največja zmaga že spoznanje, da dolgotrajne težave z ramo končno postajajo preteklost.

Več videovsebin
  • Vrhunci dirke motoGP za VN Italije
    08:13
    Vrhunci dirke motoGP za VN Italije
  • Prvi krog dirke motoGP za veliko nagrado Italije
    02:11
    Prvi krog dirke motoGP za veliko nagrado Italije
  • Diogo Moreira in Marc Marquez sta uživala v medsebojnem dvoboju na sprintu
    01:15
    Diogo Moreira in Marc Marquez sta uživala v medsebojnem dvoboju na sprintu
  • Ekskluzivni intervju z Maverickom Vinalesom
    06:32
    Ekskluzivni intervju z Maverickom Vinalesom
  • Iz prve roke smo izvedeli, kako izgleda steza v Mugellu
    02:58
    Iz prve roke smo izvedeli, kako izgleda steza v Mugellu
  • Kako se po operaciji rame v Mugellu znajde Marc Marquez?
    01:32
    Kako se po operaciji rame v Mugellu znajde Marc Marquez?

Marc Marquez je dirkaški konec tedna v Toskani sklenil z nasmehom na obrazu. Povratek v karavano po operaciji zlomljenega stopala in predvsem rame, ki mu težave povzroča že celotno letošnjo sezono, je namreč minil uspešno.

Že v petek se je brez večjih težav neposredno uvrstil v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, v sobotnih kvalifikacijah nato zaostal le za Apriliami in si pridirkal četrto startno mesto, sprint končal kot peti, v nedeljo pa vknjižil sedmo mesto.

Preberi še Bezzecchi nov junak Mugella, italijanske navijače razveselil še Bagnaia

"Zadovoljen sem s tem dirkaškim vikendom, zadovoljen z izhodiščno točko okrevanja. Res je, da sem precej trpel na motociklu, zlasti v zadnjih desetih krogih. Toda to sem vedel že vnaprej, pričakoval sem, da bo zame zelo zahtevno odpeljati celotno dolžino dirke. Najpomembneje pa je, da sem čez vikend, četudi le za kratek čas, bil hiter," je po zaključku dirkanja v Mugellu dejal aktualni prvak.

Marc Marquez se je večino dirke meril s Pedrom Acosto.
Marc Marquez se je večino dirke meril s Pedrom Acosto.
FOTO: MotoGP

Večino dirke je bil v igri celo za mesta tik pod stopničkami. Že od uvodnih krogov dalje se je za četrto mesto meril s Pedrom Acosto, nato pa sta se "veselici" pridružila še Ai Ogura in Fabio Di Giannantonio. Marquez se ni dal brez boja, na koncu pa ni imel moči, da bi tekmece zadržal za seboj in iztržil več kot sedmo mesto.

"Tako kot vedno sem skušal svojo kožo drago prodati. Če me bo kdo želel premagati, bom dal vse od sebe, ampak vedel sem, da je precejšnja verjetnost, da bom bitko izgubil. Večino dirke sem se boril s Pedrom, in če sem iskren, imam boljši motocikel, kar mi je v dvoboju z njim precej pomagalo na ravnini. Ko pa sta prišla še Diggia in Ogura, sta dobesedno letela. V zadnjem delu dirke sta bila zelo hitra, jaz pa sem bil mrtev," je obračunavanje na stezi komentiral Španec.

Preberi še Bezzecchi nov junak Mugella, italijanske navijače razveselil še Bagnaia

Ta konec tedna je 33-letnik razkril tudi več podrobnosti o težavah z desno roko. Ni več skrivnost, da mu je po lanskem padcu v Indoneziji eden izmed vijakov, ki so v rami ostali po operaciji iz leta 2019, pritiskal na radialni živec v roki. Le malokdo pa si je predstavljal, v kolikšni meri je to vplivalo na zmogljivosti Španca.

Marc Marquez
Marc Marquez
FOTO: Profimedia

"Mogoče se zdi kot šala, toda zame je najbolj pozitivna stvar to, da sem si lahko to soboto po sprintu ročno delal zapiske. Po koncu zadnjih nekaj dirkaških preizkušenj namreč sploh nisem mogel pisati, ker se mi je roka tako zelo tresla. To pomeni, da živec počasi prihaja k sebi in se stanje vrača v normalnost. Zdaj pa potrebujem le svoj čas na motociklu."

In novo priložnost za nabiranje kilometrov bo imel že prihodnji konec tedna, ko se bo motociklistična karavana preselila na Madžarsko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp vn italije mugello

Bezzecchi zmago v Mugellu 'sanjal od otroštva'

  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj bi moral vsak otrok vsak dan poslušati vsaj eno zgodbo
Majhne navade, ki otroke učijo odgovornosti do planeta
Majhne navade, ki otroke učijo odgovornosti do planeta
Vnuki od starih staršev dobijo brezčasno modrost in neprecenljive izkušnje
Vnuki od starih staršev dobijo brezčasno modrost in neprecenljive izkušnje
Sandra Suša: "Otroci na kmetiji odrastejo drugače"
Sandra Suša: "Otroci na kmetiji odrastejo drugače"
zadovoljna
Portal
To je hit frizura za letošnje poletje
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, device morajo biti potrpežljive
Joga obraza: Naravna metoda za učvrstitev mišic in hormonsko ravnovesje
Joga obraza: Naravna metoda za učvrstitev mišic in hormonsko ravnovesje
Tom Hardy na robu prepada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu prepada zaradi neprimernega obnašanja
vizita
Portal
Vsakodnevne napake, ki tiho uničujejo vaše žile, opozarjajo žilni kirurgi
Anksiozna navezanost: zakaj se v odnosih bojimo zapuščenosti
Anksiozna navezanost: zakaj se v odnosih bojimo zapuščenosti
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
Ali lahko prehranska dopolnila res ščitijo pred soncem?
Ali lahko prehranska dopolnila res ščitijo pred soncem?
cekin
Portal
Zaslužite do 3000 evrov: hotel v lasti nogometnega asa vabi k sodelovanju
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Madrid postaja novi Miami za bogate
Madrid postaja novi Miami za bogate
moskisvet
Portal
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Robert Golob ob smrti Dušana Konde: Dobrega človeka ni več
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725