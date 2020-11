Marc Marquez bo šampionsko krono predal brez boja

"Dokončno je jasno, da to sezono ne bom več tekmoval. Po oceni, kako je z mojo roko, ter dogovoru z zdravniki in ekipo smo se odločili, da je najboljša možnost, da se vrnem naslednje leto. Zdaj moram nadaljevati okrevanje. Hvala vsem za poslana sporočila podpore. Veselim se vrnitve leta 2021," je zapisal Marc Marquez na Instagramu.

Marquez po dveh operacijah nadlahtnice desne roke še ni toliko okreval, da bi bil pripravljen na naporne dirkaške izzive. Do konca sezone sta le še dve dirki, in sicer v Valencii ter Portimau. Marquez bo moral predati naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP, trenutno najbolje kaže Joanu Miru, dirkaču Suzukija, ki vodi v točkovnem seštevku boja za naslov prvaka. Za moštvo Honde bosta do konca sezone vozila Alex Marquez in Stefan Bradl, so sporočili iz japonskega moštva.

Marquez je padel na prvi dirki sezone 19. julija na VN Španije v Jerezu in si poškodoval roko, potem je moral na operacijo, po kateri se je (prehitro) skušal vrniti že na naslednji dirki, a zaradi bolečin na treningu ni nastopil na dirki, poškodba je bila prezahtevna, tako da ni mogel dovolj dobro voziti z motociklom. Ker stanje ni bilo dobro, je moral dobrih deset dni kasneje še enkrat na operacijsko mizo in čeprav so številni pričakovali, da se bo hitro vrnil, se to ni zgodilo. Pri moštvu Honde so sporočili, da bo trajalo nekaj časa, sedaj je jasno, da ga do konca sezone ne bomo več videli na dirkališču.