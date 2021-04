Marquez po povratku v karavano: Spet se počutim živega

Zaradi hudega padca na prostem treningu je končal v bolnišnici s pretresom možganov in zlomi kosti v roki ter gležnju, zaradi česar ga čaka daljše okrevanje. Na stezi pa so bili dolgo v glavnih vlogah Fabio Quarataro, ki si je tudi privozil najboljši startni položaj, ter drugi Suzukijev dirkač Alex Rins in Johann Zarco. A ko je kazalo, da bosta ta dirkača morda sodelovala tudi v boju za zmago in skušala napasti Quartararoja, sta drug za drugim v dveh krogih naredila napako in odstopila. Po padcu Rinsa v 19. krogu je imel Quarataro tako povsem odprto pot do zmage, saj je imel dovolj udobno prednost, da mu ni bilo treba preveč tvegati. Za drugo stopničko sta tako postala tekmeca Pecco Bagnaia, ki je bil hiter že v kvalifikacijah, a so mu doseženi najhitrejši čas zaradi neupoštevanja zastav odvzeli, ter Mir, na koncu pa je Ducatijev dirkač končal pred branilcem naslova. Pod stopničkami in pred bratoma Marquez so končali še Italijan Franco Morbidelli, Južnoafričan Brad Binder in ŠpanecAleix Espargaro."Spet sem se počutil živega. Spet sem se počutil kot dirkač razreda motoGP," je delil veselje po devetmesečni prisilni pavzi Marc Marquez. "Imam se za osebo, ki skuša zadrževati čustva, ki iz sebe ne da vsega ter tega v vsakem trenutku ne želi deliti z okolico. Tokrat so me premagala čustva. Nisem se mogel kontrolirati po končani dirki. Preveč je bilo vsega zadnjih nekaj mesecev, da me to vendarle ne bi na nek način čustveno strlo," je za Corriere Dello Sport priznal serijski šampion kraljevega motociklističnega razreda. "Za nami je zahteven podaljšani vikend in enako težavna dirka. Vse skupaj jemljem kot pomemben korak v moji karieri, pa tudi v življenju na sploh," je trezno razmišljal 28-letni Španec.