Marquez: Zmaga v Sachsenringu je morda celo najpomembnejša v karieri

Serijski motociklistični prvak Marc Marquez se je prvič po poškodbi desne nadlahtnice in dolgem, težkem okrevanju, zaradi katerega je bil prikrajšan za mnogo dirk in verjetno tudi zmagovalnih stopničk, konec junija vrnil na zmagovalni oder. Enajstič zapored je slavil na dirkališču v Sachsenringu. V pogovoru za italijanski časnik Corriere Dello Sport je pred nadaljevanjem sezone, dirkači so trenutno na poletnih počitnicah, priznal, da je prav zmaga na VN Nemčije morda celo njegova najpomembnejša v karieri sploh. Španec je namreč po dolgih 581 dneh prišel do svoje 57. zmage in dokazal, da se je po prisilni pavzi spet pripravljen boriti za naslov. Morda še ne v tej sezoni, v prihodnji pa gotovo. Dirkači bodo spet dejavni prvi konec tedna v avgustu, ko bo v Spielbergu prva od dveh dirk v nizu.

