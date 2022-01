Marquez: Pri 18-ih sem bil prepričan, da bom zmagal na vsaki dirki

"Težko sem se sprijaznil s tem, če me je kdo premagal, če sem dirko končal kot drugi ali tretji. Kaj šele, če sem ostal brez stopničk. To je bila že prava mala tragedija. Pri osemnajstih letih se mi je zdelo, da bom zmagal kar na vsaki posamezni dirki. Potrebuješ čas in izkušnje, da na zadeve gledaš bolj realno in objektivno in meni je nato to kar hitro uspelo," je za italijanski časnik priznal Marc Marquez, ki se trudi, da bi bil že na uvodni dirki sezone na startu. "Pripravljalni del sezone je povsem v teku. Bolj ali manj izpolnjujem vse obveznosti in vedno manj skrbi imam glede zdravja, ki me je tako mučilo v zadnjem obdobju. Optimist sem, pričakujem, da bom skupaj s fanti začel sezono že v Katarju. Drugega scenarija trenutno nimam v glavi," sporoča dirkač iz Cervere, ki je reden gost družbenih omrežij, čeprav ... "So trenutki in obdobja, ko se je bolje umakniti od medmrežja in "socialov". Niso vedno prijazni. Sploh po kakšnem manj uspešnem koncu tedna na dirki. Takrat je bolje povsem izklopiti stvari, ker vse skupaj škodi."