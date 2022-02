Marc Marquez: Za mano je še ena težka zima

Marc Marquez je dobil dovoljenje za nastop v Sepangu in se izjemno veseli izzivov, ki jih prinašajo prva testiranja. O podrobnostih je Španec poglobljeno pisal na svojem blogu na spletni strani motoGP, predvsem o procesu okrevanja in potrpežljivosti, ki jo je moral pokazati, ko je čakal, da se vrne na pravo pot. O njegovih izkušnjah si lahko preberete spodaj:

"Če bi moral izbrati besedo za opredelitev svoje zime, ne bi vedel, katero naj izberem. Resnica je, da je bilo kar veliko negotovosti, včasih je bilo kar malo kaotično, a morda bi to lahko povzel kot še eno težko zimo. Včasih nisem vedel, kdaj bom lahko spet tekmoval in ali lahko sploh tekmujem, saj se je poškodba dvojnega vida ponovila."

"Bilo je res težkih nekaj mesecev, z dvojnim vidom je težko živeti normalno življenje in še vedno sem moral biti doma, tako da je bilo precej neprijetno. Dr. Sanchez Dalmau, moj zdravnik, vreden zaupanja, ki mi je pomagal tudi leta 2012, mi je svetoval konzervativno zdravljenje, ki zahteva čas in potrpežljivost. In to je tisto, kar sem naredil. Zahvaljujoč njegovemu nasvetu je bilo okrevanje popolnoma uspešno in sem si lahko dobro povrnil vid. Zelo sem hvaležen zdravnikom in fizioterapevtom, ki so me zdravili ter vsej svoji družini in ekipi, ki sta mi pomagali v teh težkih časih. Skupaj so mi omogočili, da sem prišel v dobrem stanju za predsezono razreda motoGP."